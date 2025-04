Andrew Garfield sarebbe interessato a tornare nei panni di Spider-Man, purché sia strano

HQ

Dopo le apparizioni multiversali di Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home, potresti ancora chiederti quando o se una delle due versioni del lancia-ragnatele tornerà al Marvel Cinematic Universe. Per quanto riguarda quest'ultima star, ha ora rivelato che sarebbe interessato a tornare nel ruolo, ma solo in una circostanza.

Parlando al Abu Dhabi Comic Con durante il fine settimana, Garfield ha rivelato che avrebbe rimesso la supertuta purché fosse per un motivo molto particolare e strano. Secondo Collider, Garfield ha dichiarato specificamente:

"Mi piacerebbe interpretare di nuovo il personaggio in qualche modo, ma penso che dovrebbe essere molto strano. Penso che mi piacerebbe fare qualcosa di molto strano, vorrei fare qualcosa di molto unico, insolito e sorprendente".

Ti piacerebbe vedere Garfield tornare a essere il lanciatore di ragnatele in futuro?