Andrew Garfield si ribella contro King Riccardo II nel crudo dramma medievale The Uprising
Il film storico arriverà nelle sale a settembre.
Questo settembre, Andrew Garfield intraprenderà un viaggio nella storia medievale per recitare in un prossimo film d'azione drammatico ambientato alla fine del XIV secolo, con l'obiettivo di raccontare la rivolta dei contadini avvenuta nell'Inghilterra medievale.
Conosciuto come The Uprising, questo film esplora gli eventi storici avvenuti durante il regno del tirannico re Riccardo II, che continuò a pretendere sempre di più dai suoi sudditi finché questi non si sgrezzarono, si ribellarono e assediarono Londra.
Di Focus Features, Paul Greengrass è il regista al timone di questo promettente film, mentre Garfield recita accanto a Jamie Bell, Cosmo Jarvis, Tom Hollander, Katherine Waterston, Thomasin McKenzie e altri.
La sinossi ufficiale della trama de The Uprising aggiunge quanto segue: "Andrew Garfield interpreta il leggendario leader di una feroce ribellione contro la tirannia del re Riccardo II. Mentre la guerra brucia in tutta l'Inghilterra, forma un esercito del popolo per affrontare la potenza del Re in una lotta per la giustizia e la sopravvivenza."
Con la prima al cinema dall'11 settembre, potete vedere qui sotto il trailer ricco di azione del film.