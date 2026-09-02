Andrew Garfield spinge per un gay Spider-Man: "Credo ancora che chiunque possa indossare quel completo"

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Andrew Garfield ha nuovamente chiesto alla Marvel e ai registi di esplorare la sessualità di Peter Parker su uno spettro più ampio, chiedendosi perché il personaggio non possa essere omosessuale. Originariamente iniziato durante un tour stampa per il suo ruolo di Peter Parker nei film The Amazing Spider-Man, Garfield ha chiesto "perché non può essere interessato ai ragazzi", proponendo che Peter Parker dovrebbe poter esplorare la sua sessualità. Ora ha raddoppiato questa idea, tutto durante un'intervista più recente con EW.

"È stato un esercizio di ribellione che mi ha appassionato. Credo ancora che chiunque possa indossare quel completo. Ecco perché è un personaggio universalmente amato, uno dei personaggi più amati nella storia della narrativa è perché non vedi il colore della pelle, non vedi il genere, non vedi la sessualità. Chiunque può proiettarsi in quel completo.

"Mi piace l'idea di un luogo dove tutti vengono onorati e tutti sono inclusi, ed è stato solo un gesto di dire, 'Beh, perché no?' E ti farai la denuncia se hai un'opinione forte in entrambi i sensi."

Fin dalle prime chiamate di Garfield, la Marvel ha esplorato l'idea di un Spider-Man gay quando ha introdotto il Tessitore di Ragnatele, interpretato da Cooper Cohen. Il personaggio non è ancora arrivato nell'Universo Cinematografico Marvel, ma forse un giorno lo vedremo sul grande schermo.