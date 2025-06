Andrew Schulz interpreterà Dan Hibiki nel nuovo film di Street Fighter

HQ

La pre-produzione di Street Fighter, il nuovo film live action sul popolare franchise di picchiaduro, sembra andare bene, e i recenti annunci di casting per Callina Liang nei panni di Chun-Li, Andrew Koji nei panni di Ryu e Jason Momoa nei panni di Blanka sono stati ora raggiunti dal comico Andrew Schulz.

Secondo le fonti di Deadline, sarà Schulz a dare vita sul grande schermo al personaggio di Dan Hibiki, che ha fatto il suo debutto in Street Fighter nel 1995 in Street Fighter Alpha. La personalità di Hibiki nei giochi è piuttosto istrionica, con urla ad alta voce e pose esagerate, suggerendolo come sollievo comico per i giochi e, presumibilmente, per il film futuro.

L'uscita di Street Fighter è prevista per il 2026.