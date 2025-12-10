Andrey Rublev vince l'Arthur Ashe Humanitarian Award per la sua fondazione volta ad aiutare i bambini con malattie critiche

HQ

Andrey Rublev, tennista russo di 28 anni, vincitore di 17 titoli ATP in singolare, che ha raggiunto il suo massimo in carriera al 5° posto (attualmente 16°) e ha raggiunto dieci quarti di finale in tornei del Grande Slam, ha ricevuto l'Arthur Ashe Humanitarian Award dall'ATP, grazie al suo lavoro nella fondazione Andrey Rublev, creata nel marzo 2024.

La Fondazione, che è cresciuta nel 2025, aiuta le famiglie con bambini con malattie gravi a raggiungere risorse e supporto. La Fondazione annunciò una collaborazione con un ospedale pediatrico a Roma, e il giocatore visitò i patiens e incontrò il personale. "Ci sono così tanti bambini che hanno bisogno di supporto finanziario per bisogni medici critici e poterli aiutare è un enorme privilegio per me", ha scritto Rublev sul suo sito web.

Ha inoltre partecipato a un documentario ATP, Breaking Back, sulla salute mentale, dove i migliori tennisti parlano apertamente delle loro difficoltà personali, e lui, insieme a Casper Ruud, ha partecipato a un panel sulla salute mentale su Tennis Canada prima del Toronto Open.

"Sono davvero felice di aver vinto l'Arthur Ashe Humanitarian Award. Stiamo davvero lavorando duramente per migliorare la nostra Fondazione. Stiamo imparando, è qualcosa di nuovo per noi. Sono passati solo due anni, quindi vincere questo premio significa molto. Continueremo a far crescere la Fondazione e a fare cose migliori e di più. Grazie mille", ha aggiunto il giocatore in un video dopo aver ricevuto il premio.

Precedenti vincitori del Premio Umanitario Arthur Ashe

Tra i precedenti vincitori del premio figurano Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Andre Agassi, John McEnroe e Arthur Ashe, che lo ricevette nel 1992, un anno prima della sua morte a causa dell'HIV. Il vincitore dello scorso anno, l'austriaco Dominic Thiem, anch'egli in pensione nel 2024, ha vinto il premio per la sua difesa della sostenibilità.