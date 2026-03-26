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Chromium Blog ha ora chiarito che Android è più veloce per la navigazione web rispetto a iOS di Apple, come riportato da WCCFtech.

"Attraverso una profonda integrazione verticale tra hardware, sistema operativo Android e motore Chrome, i più recenti dispositivi Android di punta stanno stabilendo nuovi record di prestazioni, superando tutti gli altri concorrenti mobili nei principali benchmark web Speedometer e LoadLine e offrendo un livello di reattività mai visto prima su mobile."

E un punteggio alto di Speedometer significa una sensazione più fluida quando tocchi, scorri o digiti su un sito web. LoadLine misura quindi la velocità con cui una pagina web si carica una volta cliccata.

Google vuole davvero colpire affermando che "i telefoni Android di fascia alta raggiungono punteggi fino al 47% in più rispetto ai concorrenti non Android (suggerimento: iOS di Apple)".

Hai notato questo mentre navigavi sul web con un Android? O con iOS?