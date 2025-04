Anduril presenta i veicoli subacquei autonomi Copperhead

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Anduril Industries ha presentato il Copperhead, una nuova serie di veicoli subacquei autonomi progettati sia per scopi militari che commerciali, ha annunciato la società in una dichiarazione lunedì.

Questa linea è disponibile in due varianti, ciascuna disponibile in due dimensioni, che offrono capacità di risposta rapida per missioni come il monitoraggio ambientale, la ricerca e il salvataggio e l'ispezione delle infrastrutture, rendendola preziosa sia per applicazioni militari che commerciali.

Con una velocità massima, il Copperhead può trasportare una serie di carichi utili, tra cui sensori e magnetometri per rilevare i cambiamenti nel campo magnetico terrestre. La variante Copperhead-M offre anche capacità simili a siluri, progettate per la produzione su larga scala.