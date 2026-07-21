Andy Burnham diventa Primo Ministro del Regno Unito: ecco chi compone il suo gabinetto

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Ora che Andy Burnham ha ufficialmente assunto il ruolo di prossimo Primo Ministro per il Regno Unito, ha dato il via al suo mandato nominando il suo gabinetto e rivelando chi ricoprirà ruoli chiave per il suo governo. Ci sono parecchi volti familiari, ma gran parte del gabinetto è nuova o presenta persone che hanno cambiato ruolo.

Secondo BBC News, l'intero gabinetto può essere visto qui sotto.



Andy Burnham - Primo Ministro



John Healey - Cancelliere



Louise Haigh - Cancelliere del Ducato di Lancaster



Ed Miliband - Segretario agli Esteri



Shabana Mahmood - Segretario di Stato per l'Interno



Wes Streeting - Segretario alla Difesa



Yvette Cooper - Segretario alla Salute



Lucy Powell - Segretario all'Istruzione



Pat McFadden - Segretario al Lavoro e alle Pensioni



Angela Rayner - Segretario per l'Edilizia Abitativa



Jonathan Reynolds - Segretario agli Affari e al Commercio



Bridget Phillipson - Ministro per le Parità



Lisa Nandy - Segretario alla Cultura



Miatta Fahnbulleh - Segretario all'Energia



Alex Norris - Segretario alla Giustizia



Heidi Alexander - Segretario ai Trasporti



Angela Eagle - Segretario all'Ambiente



Sir Chris Bryant - Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord



Douglas Alexander - Segretario di Stato per la Scozia



Stephen Kinnock - Segretario di Stato per il Galles



Emma Reynolds - Segretario Capo al Tesoro



Anneliese Midgely - Capo Whip



Ellie Reeves - Procuratore Generale



Alan Campbell - Leader della Camera dei Comuni



Baronessa Smith di Basildon - Capo dei Lord



Hamish Falconer - Ministro delle Relazioni Intergovernative



Kanishaka Narayan - Ministro per l'Intelligenza Artificiale



Matthew Pennycock - Ministro dell'Edilizia Abitativa

