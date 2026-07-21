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Andy Burnham diventa Primo Ministro del Regno Unito: ecco chi compone il suo gabinetto
I vari deputati e politici assegnati ai ruoli chiave sono stati nominati.
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Ora che Andy Burnham ha ufficialmente assunto il ruolo di prossimo Primo Ministro per il Regno Unito, ha dato il via al suo mandato nominando il suo gabinetto e rivelando chi ricoprirà ruoli chiave per il suo governo. Ci sono parecchi volti familiari, ma gran parte del gabinetto è nuova o presenta persone che hanno cambiato ruolo.
Secondo BBC News, l'intero gabinetto può essere visto qui sotto.
- Andy Burnham - Primo Ministro
- John Healey - Cancelliere
- Louise Haigh - Cancelliere del Ducato di Lancaster
- Ed Miliband - Segretario agli Esteri
- Shabana Mahmood - Segretario di Stato per l'Interno
- Wes Streeting - Segretario alla Difesa
- Yvette Cooper - Segretario alla Salute
- Lucy Powell - Segretario all'Istruzione
- Pat McFadden - Segretario al Lavoro e alle Pensioni
- Angela Rayner - Segretario per l'Edilizia Abitativa
- Jonathan Reynolds - Segretario agli Affari e al Commercio
- Bridget Phillipson - Ministro per le Parità
- Lisa Nandy - Segretario alla Cultura
- Miatta Fahnbulleh - Segretario all'Energia
- Alex Norris - Segretario alla Giustizia
- Heidi Alexander - Segretario ai Trasporti
- Angela Eagle - Segretario all'Ambiente
- Sir Chris Bryant - Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord
- Douglas Alexander - Segretario di Stato per la Scozia
- Stephen Kinnock - Segretario di Stato per il Galles
- Emma Reynolds - Segretario Capo al Tesoro
- Anneliese Midgely - Capo Whip
- Ellie Reeves - Procuratore Generale
- Alan Campbell - Leader della Camera dei Comuni
- Baronessa Smith di Basildon - Capo dei Lord
- Hamish Falconer - Ministro delle Relazioni Intergovernative
- Kanishaka Narayan - Ministro per l'Intelligenza Artificiale
- Matthew Pennycock - Ministro dell'Edilizia Abitativa