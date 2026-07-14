Andy Burnham è praticamente confermato come prossimo Primo Ministro del Regno Unito il 20 luglio

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Mentre alcuni membri del partito Laburista speravano di innescare una competizione per la leadership per mostrare al mondo che non abbiamo "perso la testa" invece di semplicemente incoronare ed elevare Andy Burnham, vincitore delle elezioni suppletive di Makerfield, al ruolo di leader laburista e aspirante al Primo Ministro britannico, non sembra che ciò accadrà affatto, per ora.

Dopo che Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito, riporta BBC News nel secondo giorno di votazioni per la leadership laburista, Burnham ha ottenuto altri 27 deputati laburisti, il che significa che matematicamente non può essere sfidato da un rivale ora e diventerà il prossimo leader laburista e quasi certamente sostituirà Starmer come prossimo primo ministro del Regno Unito il 20 luglio.

Il prossimo passo sarà il sostegno di tre organizzazioni affiliate al Labour, due delle quali devono essere sindacati, un requisito considerato una "formalità". Quando ciò accadrà, diventerà ufficiale che Burnham diventerà il prossimo leader laburista e primo ministro britannico.

Quando ciò accadrà, probabilmente non passerà molto tempo prima che venga aperta anche la No. 10 Nord...