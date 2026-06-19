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Se non siete aggiornati su tutto ciò che riguarda la politica britannica, potreste chiedervi perché si stia facendo tanto clamore per un'elezione locale nel nord-est del paese. In sostanza, sta facendo notizia perché l'ex deputato e attuale sindaco della zona, Andy Burnham, cerca di usare le elezioni come modo per dare ufficialmente il via alla sua campagna per sfidare il Primo Ministro Keir Starmer per il ruolo di capo del partito laburista. È di fatto il passo successivo in questa grande sradicazione del potere, e uno che sta ricevendo un grande sostegno dagli elettori.

La suppletiva di Makerfield si è svolta ieri e i voti sono arrivati, permettendo a Burnham di vincere il sondaggio con un margine considerevole. Secondo il Consiglio di Wigan, Burnham ha ottenuto quasi 25.000 voti, che sono ben oltre la metà del totale dei voti disponibili, e quasi 10.000 in più rispetto al secondo classificato del rappresentante Reform UK, Rob Kenyon. Ciò significa che Burnham è stato eletto deputato per l'area.

Parlando di questo risultato, Burnham ha parlato brevemente e ha menzionato (secondo BBC News) che questo è stato un "punto di svolta" per il Regno Unito e che ora offre al Labour una "ultima possibilità di cambiare" e prepararsi per le prossime elezioni generali, e anche di mettere Burnham in una posizione privilegiata per la corsa qualora Starmer si dimetta dal ruolo di Primo Ministro.

Per quanto riguarda il resto dei risultati della suppletiva, Restore Britain ha visto un forte interesse, i Conservatori sono scesi significativamente a meno di 1.000 voti, il Partito Verde è arrivato sopra i Liberal Democratici e il principale partito indipendente guidato dal politico spaziale Conte Binface è arrivato subito dietro con 95 voti.