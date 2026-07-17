Andy Burnham sarà annunciato questo pomeriggio come nuovo leader laburista e prossimo Primo Ministro

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Come abbiamo recentemente riportato, mancavano solo poche formalità da sbrigare prima che diventasse ufficiale che Andy Burnham avrebbe assunto la guida del partito Laburista e il prossimo Primo Ministro del Regno Unito dopo le dimissioni di Keir Starmer.

Queste formalità sono ormai state completate e, poiché non ci sono stati sfidanti alla campagna di Burnham per i ruoli, il neoeletto deputato di Makerfield sarà annunciato come prossimo leader laburista (e per estensione prossimo Primo Ministro per il Regno Unito) tra un paio d'ore.

Secondo BBC News, è stata convocata una conferenza speciale del partito nel centro di Londra per mezzogiorno di oggi, 17 luglio, quando la leadership di Burnham sarà rese ufficiale e sarà incoronato come prossimo leader del partito Laburista. Dopo questo, lunedì 20 luglio, Starmer incontrerà il Re d'Inghilterra per dimettersi, con Burnham che dovrà incontrare il Re subito dopo per essere invitato a formare un governo, rendendo così ufficiale la sua ascesa al ruolo di Primo Ministro.