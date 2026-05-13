Andy Murray diventa l'allenatore di Jack Draper per la stagione su erba

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Andy Murray, ex tennista ed ex numero 1 al mondo, l'unico britannico ad averlo raggiunto, ha un nuovo incarico come allenatore di Jack Draper, almeno durante la stagione in erba. Draper ha lavorato con Jamie Delgado, ex allenatore di Murray, ma ha deciso di separarsi, e ha aggiunto Murray come allenatore ad interim per le settimane successive, portando a Wimbledon.

Draper ha allenato famosamente con Novak Djokovic tra novembre 2024 e maggio 2025, una collaborazione che non ha dato i risultati attesi, come ha ammesso Murray, nonostante continuasse a rispettare il serbo e ex rivale di corte.

Ora, Murray, che ha vinto Wimbledon due volte nel 2013 e 2016, oltre agli US Open 2012, aiuterà Jack Draper, 24 anni (che idolatrava Murray da bambino), a riprendersi da una stagione complicata che lo ha costretto a ritirarsi dal Roland Garros a causa di un infortunio al tendine del ginocchio. Draper ha giocato in modo sporadico in questa stagione, battendo Novak Djokovic a Indian Wells, ma una serie di ritiri lo farà scendere dalla top 100 entro la stagione in erba a giugno.