Andy Murray si apre sulla sua esperienza da allenatore con Djokovic: "Non ho ottenuto i risultati che avrei voluto"

Ex numero 1 al mondo e vincitore di tre Grand Slam e due medaglie d'oro olimpiche, Andy Murray si è ritirato dal tennis professionistico nell'estate del 2024 e, dopo una brevissima pausa, è diventato allenatore del suo ex rivale Novak Djokovic. Tuttavia, la improbabile coppia tra due grandi di sempre non è durata a lungo: solo tra novembre 2024 e maggio 2025.

Durante quel periodo, Djokovic ha raggiunto la semifinale degli Australian Open e la finale del Miami Open. Tuttavia, un infortunio subito durante il Grande Slam australiano ha frustrato i loro piani per le prime settimane del 2025, e "sono stati sicuramente mesi difficili per lui, ma credo anche, credo, per la squadra e per tutti noi".

Murray si è aperto sul suo breve periodo come manager di Djokovic al Tennis Podcast: "Sono rimasto deluso. Probabilmente non ha ottenuto i risultati che avrei voluto per lui. Ma ho imparato molto su cosa sia il coaching".

Ha aggiunto che, prima dell'infortunio, lo aveva visto giocare "tennis ridicolo in quel torneo" e ha elogiato l'atteggiamento esigente di Djokovic: "Novak, come me, è un personaggio impegnativo nel modo in cui affronta il tennis, estremamente esigente. Ripensandoci, sono felice di averlo fatto. È un'esperienza straordinaria quella che ho vissuto."