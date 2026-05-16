Andy Serkis non "vede alcuna differenza" tra recitare nei videogiochi, nei film e in televisione

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Man mano che i videogiochi continuano a crescere ed evolversi, vediamo i titoli usati sempre più frequentemente come ispirazione per film e televisione e, allo stesso modo, molte altre star tradizionali del cinema e della televisione stanno facendo il salto per apparire in ruoli videoludici. Lashana Lynch sarà presto protagonista dei Directive 8020, Jodie Comer e David Harbour hanno recitato in Alone in the Dark, Keanu Reeves e Idris Elba sono apparsi in Cyberpunk 2077, Norman Reedus, Lea Seydoux, Elle Fanning e altri hanno recitato in Death Stranding, e ovviamente c'è anche Clair Obscur: Expedition 33, che vedeva la partecipazione di Charlie Cox e Andy Serkis, tra gli altri.

Parlando di quest'ultima star, in una recente intervista con Variety (come notato da PC Gamer), Serkis ha spiegato come tratta i videogiochi e non crede che siano diversi dai ruoli di attore nel cinema, in televisione e persino a teatro.

"Non vedo alcuna differenza tra questo e recitare in film, teatro o TV. È esattamente la stessa cosa. Ti approcci al personaggio e lo costruisci allo stesso modo. Il mio primo coinvolgimento con i videogiochi è stato con un'azienda chiamata Ninja Theory, e abbiamo realizzato un gioco chiamato 'Heavenly Sword' per Playstation 3. A quel punto, gli attori guardavano dall'alto in basso i videogiochi come se dicesse: 'Non mi metterei mai in mezzo a un videogioco'. Ora, giovani attori stanno uscendo dalle scuole di recitazione e dicono 'Voglio davvero essere in un videogioco'."

Pensi che inizieremo a vedere più attori importanti nei videogiochi e, se sì, chi vorresti vedere protagonista in un videogioco?