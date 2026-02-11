Angourie Rice guida la prossima commedia romantica di Universal, Alla ricerca di Emily

Oggi ci sono parecchie commedie romantiche per giovani adulti che fanno il loro arrivo nei cinema, con un esempio molto recente Regretting You, ma se ti sono divertiti con questi film, Universal ha qualcosa per te.

Conosciuto come Alla ricerca di Emily, questa è una commedia romantica che esplora come un musicista si impegni a trovare la ragazza dei suoi sogni, tutto dopo averle dato il numero sbagliato durante il loro incontro casuale. Questo sforzo includeva il lavoro con uno studente di psicologia, ma naturalmente questo legame si trasforma in qualcosa di più...

Con Angourie Rice di Mean Girls nel ruolo principale e accanto a Spike Fearn, Alla ricerca di Emily è scritto da Rachel Hirons e diretto da Alicia MacDonald. Sarà in anteprima nelle sale dal 22 maggio, e potete vedere qui sotto il trailer e la sinossi del film.

"Quando a un musicista innamorato viene dato il numero sbagliato per la ragazza dei suoi sogni, si allea con uno studente di psicologia determinato per trovarla. Insieme, scatenano una frenesia esilarante in tutto il campus che mette alla prova i loro cuori e le loro ambizioni lungo il percorso."