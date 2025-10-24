Angry Birds lo sviluppatore Rovio licenzia il personale, va in ristrutturazione

HQ

Ancora una volta, purtroppo stiamo segnalando licenziamenti nel settore dei giochi, poiché l'icona del gioco mobile e sviluppatore del gioco Angry Birds Rovio sta subendo licenziamenti, ristrutturazioni e cambiamenti di gestione.

Secondo un rapporto di Mobilegamer.biz, Rovio ha licenziato 36 dipendenti. Lo studio di puzzle dello sviluppatore in Finlandia si sta concentrando su un minor numero di giochi, mentre lo studio di Barcellona sta assumendo più lavoro nonostante circa la metà del team sia stata licenziata.

"Nessun gioco è stato cancellato, maAngry Birds Dream Blast purtroppo non ha funzionato come previsto", ha detto un portavoce di Rovio. "Abbiamo rinnovato la nostra organizzazione questo autunno in reazione a uno dei nostri giochi con prestazioni insoddisfacenti e per rispondere meglio al mercato, per passare a un approccio più incentrato sul gioco e per essere in grado di iterare rapidamente su nuove idee di gioco".

Anche il CEO di Rovio, Alexandre Pelletier-Normand, si è apparentemente trasferito dalla Finlandia a Londra e ha trascorso più tempo in diversi uffici di Rovio e nel quartier generale europeo di Sega.