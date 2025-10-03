Anima Gate of Memories: I&II Remaster verrà lanciato il 7 novembre

Se hai familiarità con la scena TTRPG, probabilmente conoscerai Anima Beyond Fantasy, un gioco con una profonda tradizione e costruzione del mondo in un mondo fantastico fortemente influenzato dalle leggende delle fate e anche fortemente influenzato dall'estetica e dai tropi di anime e manga. Il gioco da tavolo è già stato adattato in videogiochi qualche tempo fa in Anima: Gate of Memories e nella sua storia compagna Anima: The Nameless Chronicles, e ora entrambi i titoli arriveranno in un unico pacchetto per una nuova generazione.

Anima Gate of Memories: I&II Remaster riunisce queste due storie, completamente restaurate e migliorate sia nel gameplay che nella grafica. Anima Project rilascerà questa collezione il 7 novembre 2025, sia in formato digitale che fisico. Parlando della collector's edition (in esclusiva per PS5), potete dargli un'occhiata direttamente nell'immagine qui sotto, ed ecco cosa c'è dentro:



Una scatola da collezione



Il gioco fisico per PS5 + un manuale di istruzioni illustrato



Un libro d'arte



La colonna sonora originale su CD



Una spilla e un portachiavi da collezione



Quattro carte personaggio e due stampe artistiche



E nel caso in cui non abbiate familiarità con la serie e siate interessati a provarla prima dell'uscita, Anima Gate of Memories: I&II Remaster ha appena rilasciato una demo su Steam, con una demo PlayStation a seguire "presto".

Vuoi provare Anima Gate of Memories: I&II Remaster ? Dai un'occhiata al trailer qui sotto.