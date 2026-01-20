Animal Crossing: New Horizons - Versione 3.0 & Edizione Switch 2

HQ

Animal Crossing: New Horizons è uno dei miei giochi preferiti della generazione precedente. Nonostante ciò, sono rimasto molto deluso quando Nintendo ha annunciato Version 3.0 e il Switch 2 Edition in autunno. Per due motivi. La prima è che quasi certamente significa che possiamo dimenticare un nuovo gioco della serie nei prossimi anni, dato che Nintendo vuole che questo giochi continui ancora un po'.

Il nuovo hotel è probabilmente il punto forte dell'aggiornamento gratuito e dell'espansione a pagamento.

Il secondo è che i contenuti sembravano piuttosto scarsi, con un hotel con camere da decorare come la novità più importante. Certo, mi piace creare stanze a tema accogliente in Animal Crossing: New Horizons, ma devo ammettere che il concetto sta iniziando a sembrare un po' abusato. Inoltre, ci sono diversi cosiddetti miglioramenti della Qualità della Vita, dove finalmente è possibile creare più oggetti contemporaneamente e non devi portare con te tutte le materie prime quando vuoi creare qualcosa.

Va notato che è gratuito, quindi è difficile lamentarsi di ciò che si ottene. Tuttavia, c'è anche un'aggiunta aggiuntiva sotto forma di un aggiornamento Switch 2, che effettivamente costa denaro. Anche qui ci sono poche novità, con la risoluzione 4K e il supporto per Switch 2 Camera come aggiunte più note. Quest'ultimo include la possibilità di vedere le persone con cui stai giocando, che può essere usata con 12 persone nel Switch 2 Edition (rispetto a otto nel normale Animal Crossing: New Horizons ).

Ti viene chiesto di decorare le camere d'albergo secondo temi diversi, ma non inizia a sembrare che l'abbiamo già fatto?

Non è qualcosa che fa infiammare il mondo, e per quanto riguarda l'aggiornamento grafico, il pacchetto rende indubbiamente la versione Switch 2 significativamente più nitida e i colori migliorati, ma tutto qui. Questo significa che gira comunque a 30 fotogrammi al secondo, cosa che potrebbe non essere un problema in un gioco lento come questo, ma è deludente che non abbiano risolto qualcosa del genere.

Inoltre, Nintendo è molto orgogliosa del suo microfono Switch 2. Lo usano nel Switch 2 Edition come megafono che puoi usare per chiamare gli abitanti della tua isola. Una funzione piuttosto innocua che sulla carta potrebbe essere divertente, ma purtroppo funziona piuttosto male e i cani mi fissano a occhi spalancati mentre urlo sempre più frustrato ogni tipo di nomi alla mia TV. La stessa funzione era presente in Animal Crossing: New Leaf per Nintendo 3DS... e in realtà funzionava meglio.

Tante cose nuove da comprare, ma questo richiede una nuova valuta...

Beh, è comunque bello che sia stato costruito un hotel sulla mia piccola isola (che chiamo sempre Iacon in tutti i titoli Animal Crossing ). È la casa di Kapp'n e della sua famiglia, e nella hall vengono riprodotte versioni musicali in ascensore. Ovviamente, ci sono anche nuove cose da comprare, e Nintendo ha deciso che serviva una terza valuta, quindi ora ci sono anche Tickets da collezionare oltre alle valute base Bells e Pokis introdotte in Happy Home Paradise.

In hotel, ti viene poi affidato il compito di decorare le stanze, dove di solito hai due temi tra cui scegliere e una selezione di arredi molto più ampia di quella a cui avevi accesso in precedenza. Costruisci muri come vuoi, metti pilastri, costruisci panchine e simili, e si spera di ottenere un bel tema. Non è affatto un brutto design, ma trovo comunque difficile entusiasmarmi dopo aver decorato così tante stanze nel gioco. Va detto però che questo è un po' più facile grazie al controllo del mouse con Joy-Con 2.

Infine, puoi costruire più cose contemporaneamente.

L'hotel ha anche diverse camere (dove sono limitate a sole due al giorno), quindi c'è molto da tenere sotto controllo. Gli ospiti poi si trasferiscono nell'hotel e puoi interagire con loro, ma purtroppo non puoi chiedere loro di trasferirsi nella tua città, il che sarebbe stato un'opportunità d'oro per dare un po' più di slancio con gli abitanti.

Un'altra funzione che Nintendo ha aggiunto nell'aggiornamento gratuito è Resetti's Reset Service. Fa praticamente quello che sembra e ti permette semplicemente di resettare tutto. Puoi spogliare tutta l'isola, rimuovere fiori, liberare spiagge o svuotare alcune aree. Per chi ama ridisegnare la propria isola di tanto in tanto, è ovviamente uno strumento utile e sono contento che ci sia, ma in realtà è una cosa banale.

Il Servizio di Reset di Resetti è anch'esso una bella funzione di qualità della vita, ma più qualcosa che avrebbe dovuto essere incluso fin dall'inizio.

In generale, trovo difficile consigliare a qualcuno di prendere il Switch 2 Edition a meno che non sappia di giocare molto a New Horizon e voglia solo la stessa cosa, ma un po' meglio. E i contenuti gratuiti da Version 3.0 sono, come ho detto, gratuiti, ma sembra davvero che Nintendo abbia cercato di creare contenuti con molta fatica per farli richiedere tempo invece che divertirsi, e le cose sulla Qualità della Vita avrebbero dovuto essere incluse fin dall'inizio. No, non basta.