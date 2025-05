Anime Awards 2025: Solo Leveling vince nella categoria Anime dell'anno

HQ

Il nono gala degli Anime Awards si è tenuto domenica scorsa, 25 maggio 2025. Una cerimonia prodotta da Crunchyroll, una delle piattaforme di anime più popolari, e presentata da Sally Amaki (doppiatrice) e Jon Kabira (artista), dove sono stati annunciati i vincitori delle diverse categorie. Solo Leveling ha vinto uno dei premi più importanti come Anime dell'anno, grazie al voto del pubblico. Inoltre, questa edizione supera di gran lunga le aspettative in quanto ha ricevuto 51 milioni di voti da tutto il mondo.

Vincitori dell'anno degli Anime Awards 2025



Anime dell'anno: Livellamento in solitaria



Film dell'anno: Look Back



Miglior anime originale: Ninja Kamui



Miglior serie in corso: Guardiani della Notte: Kimetsu no Yaiba, Guardiani della Notte: Kimetsu no Yaiba - Sulla strada per l'allenamento dei pilastri



Miglior nuova serie: Solo Leveling



Attack on Titans è stato anche insignito del Global Impact Award . L'ultimo film Attack on Titan: The Last Attack è uscito l'anno scorso, segnando la fine del famoso anime. Yuichiro Hayashi di MAPPA ha ringraziato tutti i creatori dell'anime per il premio. Ha ritirato il premio in segno di apprezzamento per tutti i creativi che ci hanno lavorato nel corso degli anni.



Per saperne di più: Crunchyroll mette in evidenza l'ascesa globale degli anime al Marché du Film di Cannes



L'anteprima si è tenuta presso il Grand Prince Shin Takanawa Hotel. Durante il gala, oltre alla cerimonia di premiazione, si sono svolte anche le esibizioni live di Creepy Nuts, il duo hip hop premiato alla cerimonia, e dell'artista internazionale giapponese LISA.

Rahul Purini, Presidente di Crunchyroll, ha dichiarato: "Con gli incredibili 51 milioni di voti di quest'anno, gli Anime Awards 2025 celebrano i creatori in Giappone che hanno rubato il cuore dei fan e guidato la rilevanza degli anime nella cultura popolare globale.

L'elenco completo dei vincitori è disponibile sui canali ufficiali di Crunchyroll.

Vi invitiamo anche a guardare l'intervista che abbiamo registrato a Mitchell Berger, SVP di Crunchyroll a Cannes parlando dell'Anime dell'Anno e di altri titoli del loro catalogo. È disponibile proprio qui con sottotitoli locali: