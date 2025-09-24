Animula Nook è un accogliente gioco di simulazione di vita ambientato in un mondo lillipuziano

Mentre il recente Nintendo Direct ha in qualche modo soddisfatto il nostro desiderio di un nuovo gioco Animal Crossing con Pokopia, per chi cerca qualcosa di carino e non ambientato nel mondo dei mostri tascabili, abbiamo solo l'annuncio da condividere.

Lo sviluppatore LilliLandia Games, un team indie pubblicato da Tencent, ha rivelato Animula Nook, un titolo di simulazione di vita fantasy accogliente e delizioso ambientato in un mondo lillipuziano. È un gioco che fonde personaggi adorabili e dolci con ambienti interattivi, e grazie al tema lillipuziano (un'idea creata dall'autore Jonathan Swift perGulliver's Travels la sua storia), possiamo aspettarci un mondo in cui i personaggi principali abitano una terra che è troppo grande per loro.

La sinossi del gioco spiega: "Ispirato al fascino dei moderni cartoni animati, Animula Nook trasforma oggetti di uso quotidiano in paesaggi fantastici. Dalle imponenti tazze da caffè agli scaffali tentacolari, i giocatori diventano piccoli esploratori in un mondo gigantesco. Possono navigare e interagire con oggetti di grandi dimensioni del mondo reale, costruire la propria fattoria, raccogliere elementi come gocce di pioggia e vento per aiutare con la creazione e coltivare colture in vasi di fiori.

Ci viene anche detto che in Animula Nook, dovremmo aspettarci di essere in grado di costruire con oggetti di uso quotidiano, fare amicizia con la gente piccola, usare strumenti creativi per rendere il mondo tuo, personalizzare il tuo personaggio come meglio credi e altrimenti esplorare un grande mondo con un focus sulle piccole cose della vita.

Per quanto riguarda la data di lancio di Animula Nook, questa deve ancora essere menzionata. Quello che sappiamo è che il gioco verrà lanciato su PC, PlayStation, Switch 2 e Mac, con l'intenzione di un alpha test a breve.

Dai un'occhiata al trailer di presentazione del gioco qui sotto e ad alcune immagini.