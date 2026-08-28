Che tu stia lavorando al portatile all'aperto o viaggiando senza un posto dove caricare il telefono, un powerbank può essere un ottimo modo per assicurarti di affrontare la giornata con i tuoi dispositivi. Finora mi sono sempre affidato a molte per l'alimentazione d'emergenza, ma sono sempre state o lente a caricare, capaci di caricare solo un singolo dispositivo, o semplicemente non riuscivano a fornire abbastanza energia per il dispositivo previsto. Il Anker Laptop Powerbank promette di risolvere molti di questi problemi: offre ricarica rapida con tripla carica da 100 Watt, due cavi integrati e la capacità di caricare quattro dispositivi contemporaneamente con una capacità di 25.000 mAh.

I miei casi d'uso per recensire questo powerbank Anker sono stati due: caricare il mio laptop mentre lavoro all'aperto nei caffè e come punto di ricarica per i telefoni durante le vacanze estive nella nostra auto elettrica. Nel secondo caso, l'auto stessa è ovviamente perfettamente in grado di caricare uno o due telefoni, ma volevo massimizzare la mia autonomia e risparmiare energia dove possibile. In generale, il power bank ha funzionato bene in entrambi i casi d'uso, ma con alcune precisazioni.

Partendo dal design, il powerbank ha due cavi integrati: uno più corto e pesante che funziona perfettamente come presa, e un altro che si estende dalla parte superiore del powerbank. Mi piace molto il design, che combina la portabilità con l'uso come cavo di ricarica. La forma stessa del powerbank è letteralmente come un mattone, cosa che sembra anche un po' perché è piuttosto pesante. Non è troppo pesante o grande da portare in tasca sui pantaloni cargo, come ho dimostrato corretto, ma non entra nelle tasche normali. C'è anche un piccolo display su un lato, che mostra la carica attuale e la velocità di ricarica dei dispositivi connessi. Nel complesso, sembra un caricabatterie di qualità, anche se ho notato che la finitura opaca si graffia facilmente: il mio unità di recensione si è graffiata grossamente la prima volta che l'ho messa su un tavolo all'aperto su una terrazza.

Partendo dal mio primo caso d'uso, riguardo all'uso come powerbank per laptop, ho portato con me il caricabatterie per lavorare sul mio laptop aziendale standard un paio di volte. I laptop base non consumano molta energia, e il powerbank Anker è davvero comodo in questo caso. Uno dei due cavi integrati funziona bene per posizionare il powerbank vicino o un po' più lontano. La velocità di ricarica è molto rapida per un powerbank, il che significa che qualsiasi laptop base può funzionare a piena velocità e rimanere carica finché il powerbank non esaurisce l'energia. Nonostante l'alta velocità di ricarica, il power bank non ha mai avuto la sensazione di scaldarsi, quindi da questo punto di vista sembra abbastanza sicuro.

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Purtroppo, ho anche testato la powerbank Anker sul mio portatile da gaming HP Victus, e non si è mai caricata del tutto. Ho persino ordinato un adattatore speciale per laptop HP per vedere se risolveva il problema, ma senza risultato. A quanto pare, il massimo di 100W fornito non è ancora sufficiente per alimentare laptop da gaming, o almeno il mio modello, rendendo l'acquisto incerto se è quello che cerchi.

Il secondo caso d'uso è stato portare con me il power bank in due vacanze nella nostra auto elettrica. Qui la power bank si è rivelata un buon compagno in viaggio: il mio telefono si scaricava più velocemente usando Android Auto e navigazione per ore intere, mentre c'erano anche altri telefoni e un tablet da ricaricare ogni tanto. I cavi integrati aiutano molto a ricaricare immediatamente, e anche le velocità di ricarica sono eccellenti, caricando il telefono con velocità comparabili a quelle dei miei caricatori da 65W a casa. Ricaricare con la mia auto non mi avrebbe dato le stesse velocità. Significa anche che il disagio di tenere il telefono mentre è collegato dura molto meno.

Con una potenza ufficiale di 25.000 mAh, sono riuscito a caricare completamente un telefono circa tre o quattro volte e un tablet circa due volte con una sola carica del power bank. Come menziona Anker sul loro sito web, c'è una certa perdita di energia durante la ricarica, quindi i 25.000 mAh completi non sono disponibili. Tuttavia, il risultato dei miei test è rassicurante se questo è l'unico potere che hai come riserva. L'unico svantaggio di questa quantità di energia è che la ricarica della powerbank stessa richiede parecchio tempo: ho contato circa otto ore di ricarica passando da quasi zero a cento. Quindi è meglio pianificare l'uso del dispositivo se vuoi affidarti, come ho fatto io quando andavo in campeggio e non avevo accesso a nessuna corrente.

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Teorizzando al di fuori dei miei casi d'uso, non sono sicuro se portarlo su un aereo, ma a quanto pare rientra comunque nei limiti della compagnia aerea per portarlo con te sui voli. Inoltre, non ho visto alcuna classificazione IPX di impermeabilità menzionata nelle specifiche, quindi penso che sia più un dispositivo da lavoro/città e per viaggi su strada, e meno adatto a avventure più avventurose che potrebbero coinvolgere polvere, pioggia o altri ambienti umidi. Esistono power bank più adatte per questi ultimi casi.

In generale, questa è in realtà la migliore power bank che abbia mai avuto finora, soprattutto grazie alla velocità di ricarica e al design comodo. Ha molta potenza a costo di essere piuttosto pesante e ingombrante, ma può comunque contenere facilmente qualsiasi borsa piccola da portare con te. Questo lo rende un powerbank eccellente se cerchi una fonte di alimentazione affidabile per telefoni e laptop (leggeri), con l'unico grande svantaggio che non è comunque sufficiente ad alimentare in modo affidabile laptop da gaming più pesanti, e che l'esterno si graffia facilmente.