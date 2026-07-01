Anker Nebula P1

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Tempo fa, abbiamo recensito un proiettore portatile di BenQ e abbiamo chiarito che è abbastanza facile trovare casi d'uso proprio per questo tipo di dispositivo, anche se comporta compromessi intrinseci e un prezzo elevato.

Anker di solito ha l'abitudine di fare le cose in modo un po' diverso, di pensare fuori dagli schemi, quindi aspettavamo con ansia di testare il loro Nebula P1 da molto tempo, essendo un proiettore che, pur non essendo portatile nel senso che funziona a batteria, lo è in ogni altro senso.

Bene, quindi cosa può fare la Nebulosa P1? Beh, è un dispositivo rettangolare che pesa 2,38 chili. Sta in piedi su una superficie e assomiglia soprattutto a un altoparlante Bluetooth semi-serio. Come sempre, Anker sa come creare disegni piuttosto sottili e ben modellati, e questo è sicuramente il caso anche qui. Inoltre, l'obiettivo stesso è nascosto all'interno del corpo, quindi è difficile trovare difetti all'esterno.

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Quando sei pronto a usarlo, l'obiettivo stesso può essere inclinato verso l'esterno (è montato su un gimbal a doppio braccio regolabile di 130 gradi), e poi spegni i due altoparlanti surround True 2.0, che sono magneticamente collegati alla parte anteriore del proiettore. È un'idea geniale includere un sistema audio surround come parte del pacchetto complessivo, e dato che sono fissati con magneti e perni a pogo, puoi letteralmente semplicemente applicarli e comunque si sfiorano. Forniscono 10W di potenza e supportano Dolby Audio tramite la piattaforma ormai piuttosto robusta di Soundcore. Sì, tecnicamente potresti semplicemente abbinare un altoparlante Bluetooth a un altro proiettore, ma qui tutto avviene automaticamente e c'è una latenza inferiore a 50ms.

All'interno troviamo un MediaTek MT9629, un chip quad-core da 1,5GHz, insieme a 2GB di RAM, 32GB di spazio per le app e un sistema operativo basato su Google TV che gira su Android 11. Questo significa accesso completo a tutta la gamma di app di streaming, anche se limitato solo dal fatto che 32GB non rappresentano davvero molto spazio per nulla. Tuttavia, l'interfaccia utente risulta abbastanza reattiva e non abbiamo riscontrato problemi evidenti durante i test.

L'immagine stessa viene generata tramite tecnologia DLP utilizzando un chip DMD da 0,23", che fornisce un rapporto di scorsa di 1,25:1, il che significa che si può ottenere una dimensione dello schermo di circa 100 pollici da poco più di 2,5 metri, con 180 pollici come massimo assoluto qui. Questo è combinato con un rapporto di contrasto di 1.500:1, 650 lumen ANSI di luminosità e una risoluzione di 1080p. È qui che emerge uno dei compromessi, perché sebbene l'esperienza visiva sia relativamente discreta, ci sono problemi sia alla luce del giorno che al buio. La luminosità pura semplicemente non può superare la luce naturale ordinaria, né può resistere se c'è troppa luce artificiale nella stanza. Il quadro semplicemente si sbiadisca. Anche le scene oscure dei film faticano un po' anche in condizioni ideali, con dettagli nelle ombre o scene scure che diventano leggermente confuse. Abbiamo visto Undertone a casa, dove il contrasto è assolutamente fondamentale, e qui delude un po'.

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E poi c'è il problema della mancanza di una batteria interna. Sì, peserebbe di più, e sì, comprometterebbe parti dell'esperienza se Anker innovasse su questi problemi, ma la Nebula P1 non è esattamente uno strumento per gli appassionati. È per le partite di calcio al campeggio, la TV per bambini nella casa di vacanza e le sessioni di film improvvisate proiettate sul soffitto della camera. Una batteria interna sarebbe semplicemente perfetta per ciò che già è il Nebula P1. La custodia dell'obiettivo stessa è certificata IP33, e gli altoparlanti sono certificati IP, quindi perché farsi tutta questa fatica se non è progettata per essere portata in movimento?

Detto ciò, c'è HDMI 2.1 con eARC sul retro, è sorprendentemente reattivo in modalità Gioco, che riduce la latenza a 10ms, e la qualità costruttiva è solidissima. Negli scenari menzionati sopra, potresti essere attratto da questa combinazione piuttosto unica di caratteristiche, e questo non sorprende affatto. Sembra solo che Anker abbia bisogno di un'ultima iterazione per perfezionare il P1 a livello concettuale, per assicurarsi che tutte queste grandi funzionalità prendano davvero la loro forma.