Anna Sawai discute la possibilità di un ritorno nella seconda stagione di Shogun

Anna Sawai, l'attrice che ha vinto più premi per la sua interpretazione di Toda Mariko in Shogun del 2024, ha parlato di quanto le manchi far parte della serie e se potrebbe essere riinserita attraverso un flashback o qualcosa di simile.

Se non avete visto la serie, non vi spoilereremo direttamente, ma come osserva The Hollywood Reporter, Sawai ha sicuramente concluso l'arco narrativo del suo personaggio con la serie. "Ho appena ricevuto un messaggio da [la direttrice dello Shōgun] Hiromi Kamata. Mi ha mandato una foto, ed era un poster di Mariko vicino alla finestra. E lei ha detto: 'Ci manchi,'" disse Sawai all'outlet. "Mi manca molto tutta la squadra perché per me è stato uno spettacolo così significativo. Ma l'arco narrativo del mio personaggio si è concluso nel modo migliore, e ora la gente mi manca. Quindi, in questo senso, non potrebbe andare meglio."

Quando le chiesero se sarebbe tornata per una breve sequenza di flashback o qualcosa del genere, Sawai sembrava aperta all'idea. "Sarebbe divertente," disse. "Sarebbe una sorpresa. Non sappiamo cosa succederà, ma sono anche molto entusiasta di vedere la seconda stagione."

Sawai è ancora impegnata al momento, avendo appena recitato nella seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, e ha ruoli in futuro in How to Rob a Bank, Enemies di A24 e nei prossimi biopic sui Beatles, dove interpreterà Yoko Ono.