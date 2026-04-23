Annapurna Interactive per portare Mixtape, Wanderstop, Stray e altri recenti risultati a Nintendo Switch 2 nel 2026

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Presto, la Nintendo Switch 2 sarà supportata da una vasta gamma di giochi aggiuntivi, ciascuno dei quali proveniente dall'editore Annapurna Interactive. L'azienda ha appena rivelato la sua intenzione di offrire edizioni native per Switch 2 per molti dei suoi ultimi successi e persino per le imminenti uscite, tutto nel corso del 2026.

Annapurna sta dando il via lanciando e offrendo edizioni Switch 2 per Sayonara Wild Hearts e Lorelei e i Laser Eyes, entrambi accessibili sul eShop al momento, con un percorso di upgrade gratuito per Switch 2 per i possessori delle edizioni Switch 1.

Sulla base di ciò, ci viene detto che Stray arriverà su Switch 2 il 28 maggio, tutto prima che to a T debutti l'11 giugno e Wanderstop uscirà il 23 giugno. Dopo questi, Mixtape e People of Note arriveranno anche su Switch 2, ma non ci sono date indicate per nessuna delle due versioni oltre a un momento del 2026.

Prenderai qualche edizione Switch 2 per questi titoli Annapurna?