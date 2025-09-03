Annapurna Interactive svela tre nuovi giochi al Tokyo Game Show

HQ

Annapurna Interactive, l'editore dietro successi come Stray e Outer Wilds, si dirige verso il Tokyo Game Show per la prima volta. Alla fine di questo mese, si unirà a artisti del calibro di Sony, Bandai Namco, Sega e altri per mostrare i suoi ultimi giochi.

Secondo un comunicato stampa, Annapurna Interactive ha rivelato che avrebbe mostrato tre giochi non ancora annunciati al Tokyo Game Show. "Presso lo stand di Annapurna Interactive, situato nel padiglione 6, 06-C01 i visitatori avranno l'opportunità di provare tre titoli non annunciati la cui uscita è prevista per il 2026 e oltre", si legge nel comunicato stampa.

Oltre a questi tre giochi non annunciati, i partecipanti potranno anche giocare alle demo di Lego Voyagers, che saranno già uscite, così come a Stray e Outer Wilds. Per quanto riguarda i nuovi giochi, dovremo aspettare e vedere se Annapurna li annuncerà prima della loro presentazione al TGS, o se ne sentiremo parlare tramite le persone che hanno la fortuna di visitarli. Se hai intenzione di essere presente, puoi controllare l'elenco completo degli espositori al Tokyo Game Show 2025 qui.