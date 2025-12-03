Anne Hathaway diventa una popstar in Mother Mary degli A24

La casa di produzione cinematografica A24 ha svelato il trailer di uno dei suoi prossimi film drammatici. Conosciuta come Mother Mary, questa è una storia che ruota attorno a una popstar immaginaria interpretata da Anne Hathaway, che, in un momento di turbamento emotivo, decide di riunirsi con la sua migliore amica stilista estraniata, interpretata da Michaela Coel, tutto questo prima del suo enorme ritorno.

Il film sembra canalizzare Phantom Thread in alcuni punti, esplorando il complesso legame emotivo tra la stilista e il suo soggetto, alternando tutto questo con temi soprannaturali e un po' orribili che includono Ouija e sangue.

La sinossi della trama per Mother Mary spiega: "Ferite sepolte da tempo riaffiorano quando l'iconica pop star Madre Maria si riunisce con la sua ex migliore amica e costumista, Sam Anselm, alla vigilia del suo ritorno."

Il film è diretto e scritto da David Lowery di The Green Knight, e il cast include anche la partecipazione di Hunter Schafer, Kaia Gerber, FKA Twigs e altri. Debutterà nella primavera 2026 e potete vedere il trailer qui sotto.