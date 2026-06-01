Anne Hathaway ed Ewan McGregor tornano in una terra prima del tempo nell'ultimo sguardo a The End of Oak Street

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Quest'estate è piena zeppa di film epici e blockbuster e questo non rallenta certo mentre ci avviciniamo ad agosto, dato che Warner Bros. userà questo mese come luogo per la prima The End of Oak Street.

Questo è un film ricco d'azione che segue una famiglia mentre si adatta a una situazione in cui scoprono che il loro quartiere è stato trasportato indietro nel tempo all'era preistorica, tutto a seguito di un evento cosmico che ha strappato via il loro angolo di paradiso suburbano dal suo solito posto nella linea temporale.

Con un cast ricco di protagonisti di Anne Hathaway ed Ewan McGregor, questo film è scritto e diretto da David Robert Mitchell, con J.J. Abrams come produttore. In anteprima prevista per il 14 agosto, puoi vedere qui sotto un nuovo trailer di The End of Oak Street, oltre alla sua sinossi ufficiale.

"Dopo che un misterioso evento cosmico strappa Oak Street dalla periferia e trasporta il loro quartiere in un luogo sconosciuto, la famiglia Platt scopre presto che la loro stessa sopravvivenza dipende dal loro restare uniti mentre si muovono in un ambiente ormai irriconoscibile."