Anne Hathaway ritorna in grande stile - Primo sguardo a Il diavolo veste Prada 2

Anne Hathaway ha appena svelato la prima immagine ufficiale del suo iconico personaggio, Andrea "Andy" Sachs, dal sequel di prossima uscita Il diavolo veste Prada 2. Le riprese sono già in corso (dal 30 giugno) e i fan possono gioire: il cast principale originale è tornato: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci stanno tornando. Anche il team creativo rimane intatto, con David Frankel ancora una volta alla regia e Aline Brosh McKenna alla sceneggiatura.

Ambientato circa 20 anni dopo l'originale, il sequel segue la lotta di Miranda Priestly per mantenere a galla la rivista Runway nella spietata era digitale. Emily Charlton (Blunt) è diventata una potente dirigente delle pubbliche relazioni per un marchio di moda di lusso, mentre Andy, ora una rispettata giornalista, viene risucchiato nel mondo della moda che una volta si era lasciata alle spalle, ponendo le basi per una riunione ad alto rischio e carica di emozioni.

Ma non sono solo i volti familiari a tornare. Anche il cast si sta ampliando: Kenneth Branagh interpreterà il marito di Miranda e sono stati confermati nuovi ruoli per Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak e Pauline Chalamet.

Il film sarà presentato in anteprima il 1° maggio del prossimo anno. Moda. Potenza. Vendetta. È tornato.