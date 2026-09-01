Anne Hathaway si unisce a Tom Cruise nel sequel Days of Thunder

All'inizio dell'estate, è stato riportato che un sequel di Days of Thunder fosse in lavorazione, e ora questo è stato confermato dalla sua star principale, Tom Cruise. Il celebre attore ha condiviso un breve video sui social media che conferma che il seguito di Days of Thunder è in arrivo e sarà supportato da una delle attrici principali più importanti del momento.

Anne Hathaway si è ufficialmente unita al progetto sequel di Days of Thunder. Non abbiamo molte informazioni precise riguardo alla trama, ma Variety menziona che Hathaway apparirà come proprietario e ingegnere di squadra, mentre Cruise torna nei panni di un Cole Trickle molto più anziano, preparando forse un'avventura in stile F1 in cui arriva un pilota esperto, quasi ormai ormai superato, arriva per aiutare una squadra in difficoltà a raggiungere la cima della montagna e la gloria.

Oltre a questo, ci viene detto che il sequel di Days of Thunder debutterà nelle sale nell'estate 2028, ma le riprese saranno ancora un po' lontane poiché Hathaway dovrà prima partorire il suo bambino prima che la produzione del progetto inizi.

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