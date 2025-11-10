Anno 117: Pax Romana

HQ

L'offerta di costruire un impero romano non è qualcosa che rifiuterei. Costruire città romane utilizzando i sistemi di gioco a cui siamo abituati nella serie Anno è qualcosa che volevo fare da molti anni. L'ultima volta che ci siamo imbattuti nella serie, abbiamo trascorso del tempo con uomini d'affari, industriali e imperialismo nel 19° secolo, abbiamo costruito città in un periodo di cambiamento durante l'industrializzazione dell'Europa. In Pax Romana, non costruirai industrie e diventerai un imprenditore internazionale. Invece, cercherai di compiacere l'imperatore dell'Impero Romano.

Si nota immediatamente che questo periodo di tempo è perfetto per questa configurazione. Assumi il ruolo di un personaggio in cui la scelta è Marcus o Marcia. Il personaggio che non scegli diventa l'erede al trono e giocherà un ruolo importante durante la campagna come successore dell'imperatore. Entrambi i personaggi hanno prospettive diverse sul mondo e sugli eventi del titolo. Sebbene Anno dia il meglio di sé in modalità schermaglia, mi sono comunque divertito con la campagna in quanto offre litigi familiari, tradimenti e drammi. È anche rigiocabile grazie alla possibilità di scegliere un personaggio diverso.

Puoi incoraggiare feste in onore dei tuoi dei e la gente tiene sfilate visibili per le strade della tua città. C'è una vita e un movimento nelle città che impressiona.

Durante la campagna, devi anche impegnarti con dialoghi non dissimili da quelli che altrimenti troveresti nei giochi di ruolo e fare determinate scelte, tuttavia, mancano del peso che trovi nel mondo dei giochi di ruolo. D'altra parte, l'esperienza offre personaggi con un doppiaggio accettabile e molti dialoghi. Aiuta anche a spezzare la ripetizione che inevitabilmente diventa una realtà in questo city builder, tuttavia, non dovresti aspettarti che le scelte che fai abbiano enormi conseguenze e cambino l'intera storia. Possono cambiare l'esito delle singole situazioni e darti ricompense a breve e/o lungo termine e posso apprezzare il sistema in quanto ti offre un maggiore controllo sulla campagna, piuttosto che solo su come costruisci le tue città.

Ho scritto nella mia anteprima che il titolo mi ricordava Pompeii: The Legacy e lo sostengo. La premessa di costruire un'isola devastata dopo un'eruzione vulcanica è sia eccitante che coinvolgente, tuttavia, non è l'unico posto che puoi visitare. Potrai anche viaggiare fino a Albion, la patria dei Celti. È chiaro che Ubisoft Mainz voleva differenziare le due regioni, poiché entrambe le aree offrono un'architettura e un terreno diversi. Questo è importante se vuoi avere successo in questo titolo, poiché offrono sfide completamente diverse. Man mano che avanzi nella campagna, puoi facilmente passare da una provincia all'altra, non del tutto diversamente da come funzionava nelle precedenti iterazioni della serie.

Tutti dobbiamo iniziare da qualche parte. Una città antica è spesso costituita da un porto, un boscaiolo, alcune case e un po' di agricoltura.

La provincia romana è rigogliosa e ha un tipico clima mediterraneo. Puoi costruire vigneti, coltivare grano e costruire anfiteatri. Gli edifici sono spesso realizzati in marmo, mattoni e altri materiali che probabilmente riconoscerai dai libri di storia. Albion, d'altra parte, è più fangoso e piovoso. In Albion, le case sono spesso fatte di legno, quindi hai un'architettura diversa a seconda di dove ti trovi, e anche gli edifici differiscono sia per funzione che per aspetto. In Albion, i bei tramonti sono sostituiti da un'oscurità più presente di notte e dai giorni di pioggia. Le paludi si estendono sulle isole e non c'è molto spazio su cui costruire e mi è piaciuta la sfida che questa parte del mondo offre. Mi ricordano i livelli leggermente più difficili dei vecchi giochi Anno, dove puoi creare vere sfide se regoli un po' la difficoltà.

C'è una vasta gamma di impostazioni da modificare per aumentare o diminuire la difficoltà e durante il viaggio scoprirai tecnologie in un albero tecnologico abbastanza ampio per entrambe le fazioni. La differenza tra questo e l'albero in Anno 1800 è che si ricercano sia gli edifici che i bonus e non solo gli oggetti. Devi offrire ai tuoi abitanti la conoscenza attraverso biblioteche e altre cose per aumentare la velocità di questo. Il sistema è tipico dei giochi di strategia e funziona bene qui. È anche così integrato nel titolo che è necessario usarlo. Anche se è un sistema di cui sento di non aver necessariamente bisogno in un titolo come questo, mi dà qualcosa da non vedere l'ora di sbloccare.

Una nuova aggiunta alla serie è l'attenzione alla religione e alla guerra terrestre. Quando costruisci la tua città e collochi il tuo tempio, puoi scegliere un dio da adorare e, sebbene non tutti gli dei romani siano rappresentati, molti lo sono. Ho scelto il dio del mare Neptune, che è l'equivalente romano del greco Poseidon. Guadagnando molti adoratori del dio, si possono organizzare feste e sbloccare bonus. È uno strumento potente che può giovare alla tua città e al suo futuro.

Un'altra nuova caratteristica è il combattimento terrestre che completa quello marittimo. Puoi costruire legioni e usarle per difendere le isole o invadere i tuoi avversari. Per fare questo, è necessario trasportare le truppe via nave sulle isole vicine e tutto questo funziona alla grande e mi piace la dimensione extra del combattimento. Tuttavia, ho imparato rapidamente che le truppe richiedono molti abitanti e questo può creare problemi. Proprio come al solito, è necessario costruire alloggi per le persone e soddisfare i loro bisogni. Più classi sociali si sbloccano, più linee di produzione avanzate si possono costruire, e si tratta di bilanciare bisogni, spese e costruire una città che sia ignifuga e che renda felici i residenti. Se non ci riesci, avrai problemi a gestirlo. Se il rischio di incendio è alto, possono scoppiare incendi più grandi che durano più a lungo e questo può devastare una città e quindi dovrai investire risorse per ricostruirla. Lo stesso può accadere se le persone non sono contente o se le truppe straniere invadono la tua isola.

Nel corso del tempo, ti espanderai in più isole e commerciarai con nazioni straniere. Potrebbe non sembrare molto a cui pensare, ma man mano che le città crescono, c'è molto da gestire. Per fortuna, c'è una funzione di pausa se ne hai bisogno...

La tua nave principale, proprio come in tutti gli altri titoli della serie, è uno dei tuoi strumenti più importanti per il successo. Con questa nave puoi commerciare, spostare oggetti e interagire con i personaggi.

Nella campagna, completerai le missioni per i personaggi e queste missioni utilizzano tutti i sistemi di gioco. Dovrai consegnare merci, espanderti su nuove isole, costruire un tempio o potresti dover difendere un'area o scortare le navi. Potrai anche conquistare le isole nemiche con le truppe e combattere battaglie in mare. Le missioni sono varie e ti permettono di vivere tutto al tuo ritmo e una missione inizia solo se scegli di iniziarla, il che significa che controlli il ritmo ancora meglio. Ci sono anche missioni secondarie e compiti più piccoli che diverse fazioni possono assegnarti durante il gioco. Questi ultimi compiti sono solitamente basati sul tempo e ti danno ricompense più piccole rispetto agli altri, tuttavia, sono casuali e c'è sempre qualcosa che puoi fare.

La tua costruzione non dovrebbe essere affrettata, ma sarai ricompensato costruendo metodicamente e strategicamente la tua città. Mi piace anche la personalità dei diversi personaggi, anche se possono essere un po' esagerati nel loro modo di parlare. Pax Romana potrebbe non corrispondere del tutto Anno 1800 con tutti i suoi pacchetti scaricabili, tuttavia, offre un periodo di tempo davvero eccitante e un layout che può essere ampliato con contenuti futuri. Sono abbastanza soddisfatto della campagna e della modalità schermaglia, ma quello che mi sarebbe piaciuto vedere di più sono le impostazioni per l'aspetto dei livelli. La serie Anno non offre più un editor di livelli e ciò che vedi è ciò che ottieni.

Ho anche colto l'occasione per testare i livelli con un altro giocatore. Se vuoi giocare su Internet, devi invitare il tuo amico in una lobby, e questo ha funzionato bene, anche se non mi è mai piaciuta molto la componente multiplayer di questa serie. Hai la stessa quantità di strumenti per personalizzare le tue partite come nella modalità per giocatore singolo e non ho avuto problemi evidenti con la modalità. Tuttavia, potrebbe valere la pena sapere che la modalità multiplayer non porta nulla di nuovo o eccitante, funziona in modo molto simile ai titoli precedenti.

Scegli uno dei tre livelli di difficoltà o personalizza tutte le impostazioni individualmente e creane una tua.

Ho anche riflettuto molto sull'usabilità dopo aver recensito Europa Universalis V. Una cosa che volevo vedere da tempo per la serie Anno sono gli strumenti nell'interfaccia utente per ottenere un quadro migliore di quali edifici sono soddisfatti, hanno esigenze insoddisfatte e simili. Questa non è mai stata una vera e propria caratteristica della serie, ma dovresti spesso utilizzare la scheda delle statistiche in un menu laterale o fare clic sui singoli edifici, tuttavia, questo richiede molto tempo se non riesci a trovare quali edifici hanno problemi nelle città più grandi. I filtri cambierebbero poi a seconda dell'isola, in modo da ottenere sempre le informazioni corrette. Al momento, penso che l'interfaccia utente sia buona, ma l'esperienza in sé potrebbe essere un po' migliore con filtri per le isole in modo che sia più facile trovare le aree problematiche sulla mappa.

Se c'è una cosa con cui ho un problema serio, sono le prestazioni. Nella versione che ho testato, le prestazioni hanno oscillato tra accettabili e scarse con impostazioni più alte. Anche con impostazioni più basse, il titolo a volte può avere problemi a raggiungere fotogrammi al secondo accettabili. In una certa misura, questo può essere attribuito al fatto che è molto elegante e applica molte delle ultime tecnologie per Ray-Tracing, HDR e molto altro. Allo stesso tempo, non si comporta in modo impressionante nemmeno con impostazioni più basse. Era completamente giocabile, ma devi sapere che le prestazioni non sono perfette e probabilmente non lo saranno nemmeno al lancio del titolo. Se utilizzi un dispositivo più vecchio, potrebbe valere la pena attendere i test del titolo su computer simili al tuo per prestazioni e capacità.

Se vuoi sviluppare la tua città, devi ricercare le tecnologie, il che richiede tempo e può essere fatto più velocemente con l'aiuto di residenti intelligenti.

Tuttavia, devo elogiare questo sequel. È davvero elegante per il genere, la luce si riflette magnificamente negli oceani, il cielo cambia colori magnificamente all'alba e al tramonto, le città sono piene di vita e, a seconda che ci sia un festival o meno, puoi vedere persone che acquistano cose dal mercato o visitano altri edifici. Oltre alla grafica, il suono è davvero impressionante e la musica è bellissima e si adatta perfettamente all'esperienza. Anche lo sfondo suona bene, ad esempio, con le persone che parlano per strada e commentano tramite i tuoi consulenti. Proprio come in Anno 1800, puoi fare clic su una scheda nell'angolo in alto e ricevere notifiche, scelte da fare e altre informazioni. Grazie a tutto questo, Ubisoft rende il suo mondo più vivo che mai. Merita un po' di lode perché penso che Anno abbia avuto problemi a dare vita ai suoi mondi in un modo in cui altri costruttori di città sono riusciti in passato.

Anno 117: Pax Romana è un simulatore sulle sfide logistiche e la gestione delle risorse mascherato da un mantello di storia. Il titolo offre un bellissimo design visivo e affascina con una buona musica. Mette anche alla prova il tuo modo di pensare e il tuo processo decisionale, ma sfortunatamente ci sono alcune carenze negli aspetti tecnici. Mi mancano anche le varianti di filtri leggibili con codice colore in modo che sia più veloce identificare i problemi nelle catene di risorse. Ma nonostante ciò, questo è il miglior costruttore di città dell'anno ambientato durante i giorni di gloria dell'Impero Romano. Se sei interessato alla storia, ti piace costruire città, gestire la logistica e vuoi vedere crescere qualcosa nelle tue mani capaci, questo è per te. È una continuazione naturale della serie Anno e sembra moderna nonostante il fatto che abbiamo viaggiato indietro nel tempo. Lo consiglio vivamente se sembra che ti piacerà e hai a disposizione un computer capace.