"Annulla il tuo Game Pass": il contraccolpo di Xbox scoppia online

I massicci licenziamenti che hanno recentemente colpito Microsoft, e in particolare la divisione Xbox, probabilmente non hanno lasciato nessuno indenne, soprattutto considerando che gli ultimi guadagni dell'azienda hanno superato le aspettative e hanno portato profitti record. In segno di protesta, molti fan hanno ora scelto di sfogarsi ed esprimere la loro frustrazione semplicemente annullando gli abbonamenti a Game Pass come forma di boicottaggio contro Microsoft e le sue azioni.

Le discussioni su forum come ResetEra e Reddit ribollono di rabbia. Oltre ad annullare Game Pass, le persone stanno vendendo le loro console o stanno passando da Windows a Mac o Linux.

"Il mio sub scadrà il 30 ottobre e non ho intenzione di risubiscrivermi, peccato che perderò l'accesso ai miei giochi GWG, ma questa è la vita"

"Smetti di usare i prodotti Windows se puoi. Ci sono diversi bei thread qui sulla configurazione di Linux"

Le ragioni del contraccolpo vanno ben oltre i licenziamenti, che sono stati più o meno solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. No, le persone sono generalmente stufe della decisione di Microsoft di dare la priorità agli abbonamenti e all'intelligenza artificiale rispetto a console, giochi e applicazioni che puoi effettivamente possedere.

Molti critici sostengono che questo modello di business sta erodendo la fiducia tra gli utenti principali e i fan. Online, il movimento "Annulla il tuo Game Pass" ha guadagnato terreno, con molte persone che affermano che non solo smetteranno di pagare per il servizio, ma abbandoneranno anche completamente Windows.

Al centro di tutto questo c'è il principio, la delusione e la sensazione che Xbox abbia perso la sua anima: perché sostenere qualcosa in cui non credi più?

Naturalmente, c'è un rovescio della medaglia: alcuni sottolineano che un esodo di massa potrebbe danneggiare solo gli sviluppatori e non necessariamente la leadership di Microsoft. Tra i tanti commenti che circolano, alcuni spiccano:

"Scherzo di un'azienda"

e

"Microsoft può andare all'inferno"

Le persone sono, semplicemente, furiose – e per una buona ragione. O cosa ne pensi?

Qual è la tua opinione su Microsoft come azienda oggi e sul suo attuale modello di business?