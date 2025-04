Annunci da sogno dell'editore per Switch 2

HQ

Martin Carlsson:

Star Fox: Le guerre di Lylat

Star Fox - Starwing, Star Fox 64 - Guerre Lylat. Ci sono molti nomi per un caro bambino. Il sequel ufficiale del gioco per Super Nintendo qui in Europa è stato rilasciato con il nome di Lylat Wars per Nintendo 64 e sto aspettando con impazienza un nuovo gioco che onori le origini e l'atmosfera del gioco. Per aggiornare la serie di giochi con il botto, prego quindi i poteri superiori per un reboot, con un tono più adulto e maturo, via con la tavolozza Disney leggermente sgargiante e con un profilo visivo che ricorda l'Ace Combat degli ultimi anni. Il marchio ha subito alcuni colpi di scena nel corso degli anni, ma non è mai stato preso sul serio - mi chiedo solo perché? Platinum Games ha trasformato Raiden in una forza da non sottovalutare in Metal Gear Rising: Revengeance, ma non sono riusciti a far decollare Fox McCloud con il suo Arwing in Star Fox Zero su Wii U quasi dieci anni fa.

Ma forse era il formato console ad essere in errore? O il fatto che Nintendo non ha realizzato il gioco con lo stesso amore, calore e budget di molti altri grandi marchi? Il genere è sempre stato uno dei preferiti. È arcade, è precisione ed è azione. Si tratta di un approccio che funziona sia in sessioni brevi che lunghe, che dovrebbe prestarsi perfettamente al gioco in modalità docked o portatile su Switch 2, con percorsi alternativi attraverso i livelli e galassie interdimensionali da scoprire, proprio come ai vecchi tempi, ma con tutto in più e un senso di eredità. Voglio vedere missioni bonus che sfruttino al massimo le capacità della nuova console, con il Joycon come mouse posso vedere il gioco da una visuale in prima persona e dalla cabina di pilotaggio con un'immersione estesa.

Fox McCloud, Falco, Slippy e Peppy faranno ovviamente dei barrel roll in futuro con immagini lisce come la seta e voglio essere bombardato dall'atmosfera del passato in una veste moderna e dai nemici scagliati contro di me con una sceneggiatura vera e propria - dare ai personaggi più vita di quanto sia stato fatto finora, voglio preoccuparmi dello squadrone di compagni di canottaggio. Massimizza i valori di produzione ed espandi. Rendi l'antagonista Andross un'icona che fa sudare Darth Vader: rendi il gruppo mercenario Star Wolf una banda rivale con retroscena a cui tengo in combattimenti aerei serrati. Perché Nintendo non riesce a prendere sul serio la serie di giochi, è stata brillante su Super Nintendo e Nintendo 64 in tutta la sua semplicità, ma perché non si impegnano di più qui quando ci sono tutte le condizioni? Datemi un riavvio e lasciate che gli sviluppatori first-party di Nintendo siano responsabili dell'implementazione, preferibilmente con Shigeru Miyamoto al timone.

Joel Pettersson:

Super Mario 64: Rifatto e ricaricato

Non deve essere chiamato così, ovviamente. Ma mi piacerebbe una nuova versione dell'epopea che è Super Mario 64. Voglio sperimentare le stesse cose che facevo quando ero un ragazzino, ma con una nuova grafica setosa ad alta risoluzione e con macchinari ben oliati sotto forma di meccaniche di gioco fluide e fantastiche come, ad esempio, Super Mario Odyssey e Astro Bot offrivano. Aggiungi alcuni nuovi contenuti: nuovi mondi, nuovi nemici, apparizioni di ospiti e un sacco di accoglienti minigiochi e ci garantiamo un gioco fantastico da divertirti su Switch 2.

Nintendo non ha bisogno di innovare continuamente. Penso che possano guardare nello specchietto retrovisore e lasciare che Super Mario torni a mondi familiari e si rilassi un po'. Che sia un tributo a Super Mario in generale, incorporando elementi di Sunshine, Odyssey, Wonder e forse anche Super Mario Kart o Super Mario Strikers, ma che sia un tributo a Super Mario 64 in particolare. Questo progetto è quanto di più improbabile ci sia, ma se fossi seduto a Kyoto come capo, lo metterei sul tavolo (l'idea, cioè) e inizierei subito a lavorare su Super Mario 64: Bigger, Better and Boosted.

Petter Hegevall:

Corsa delle onde

Blue Storm non è mai stato molto buono, anche se l'originale per Game Boy (1992) non era nemmeno un grande fan. Per me è solo/esclusivamente Wave Race 64 che rende questa serie di giochi quello che è ed è anche quel gioco che mi fa sognare un gioco di corse Switch 2 sullo stesso tema, con la stessa atmosfera arcade giocosa e colorata e una fisica dell'acqua realistica ed esigente. Perché ciò che Nintendo ha ottenuto con la sensazione di guida del gioco N64 è stata e rimane un'impresa straordinaria, e con la tecnologia di oggi, un ritorno potrebbe essere memorabile come non mai. Voglio onde ondulate, acqua super liscia, salti mortali e acrobazie e ambienti diversi che sembrino il gioco N64 ma non siano veri e propri remake.

Zelda per Wii U, che è stato cancellato, ovviamente non diremmo mai di no se fosse rianimato, completato e distribuito su Switch 2.

Henric Pettersson:

The Legend of Zelda: Wind Waker 2

Forse il miglior gioco che ricordo dell'era del Nintendo Gamecube è l'avventura di Link in mare con il suo design e la sua grafica squisiti. Ora voglio tornare a quel periodo sotto forma di sequel. Immagina un mondo di gioco ancora più grande con peggiori disastri naturali in mare, battaglie navali più avanzate e, perché no, sfide sott'acqua? Mi viene un formicolio allo stomaco solo a pensarci e vorrei davvero che Nintendo realizzasse i miei sogni. Toon Link merita un ritorno, e quale modo migliore per dargli il benvenuto se non un sequel di Wind Waker?

Patrik Severin:

F-Zero

Sappiamo che ci sarà un nuovo Metroid Prime e probabilmente un nuovo Super Smash Bros. Tuttavia, è improbabile che vedremo di nuovo un sontuoso F-Zero. A differenza di Petter, che è alla ricerca di una nuova Wave Race, mi piacerebbe vedere una produzione ad alto budget di F-Zero, con sia l'oscurità che una fantastica selezione di musica con un focus sul metal. La musica può anche offrire alcune belle rimasterizzazioni di Mute City e altri classici. I personaggi e il design potrebbero trarre ispirazione da alcuni dei fumetti più oscuri che leggevamo negli anni '80. Mi piacerebbe che si svolgessero su livelli intensi, vari e dinamicamente mutevoli in ambienti diversi, con particolare attenzione alle velocità estremamente elevate. Nintendo può utilizzare le conoscenze acquisite da altri giochi di corse come Mario Kart e altri.

Voglio una modalità torneo per giocatore singolo o multigiocatore, molte opportunità per personalizzare il tuo veicolo superveloce e opzioni di messa a punto per tutte le forme di competizione. La modalità torneo dovrebbe offrire una narrazione basata sul personaggio scelto. L'alternativa, ovviamente, è una campagna che si concentri esclusivamente su Captain Falcon. Una modalità multiplayer è un dato di fatto, e potenzialmente la possibilità di fare squadra con un amico sulla stessa console. Indipendentemente da come Nintendo affronterà questo aspetto, sono entusiasta di un ritorno della serie con una nuova grafica e con grandi corse. I concorrenti dovrebbero avere una posta in gioco alta e dei rischi per te come giocatore. Dovrebbe essere impegnativo e preferibilmente un po' spietato, proprio come potrebbero essere i titoli precedenti della serie. Possono prendere ispirazione da Burnout e mostrarci davvero i veicoli incidentati e le possibilità di spingersi a vicenda fuori pista. Uno dei giochi dei miei sogni per Switch 2 sarebbe un nuovo F-Zero, e non credo di essere il solo a pensarla così.

Johan Vahlström:

Sole d'oro 4

Uno dei miei giochi preferiti per Game Boy Advance è stato Golden Sun e il suo sequel Golden Sun: The Lost Age. Era un gioco di ruolo della giapponese Camelot Software Planning, altrimenti nota per aver creato i giochi sportivi di Mario. Ed è probabilmente quest'ultimo che fa sembrare la serie Golden Sun ormai morta. Il terzo e ultimo gioco della serie Golden Sun: Dark Dawn è stato pubblicato nel 2010 per Nintendo DS. Da allora è stato tranquillo. La serie è stata molto creativa con i suoi enigmi che richiedevano l'uso della magia, la cattura di mostri diversi in cui 28 diversi djinn erano nascosti nel mondo di gioco. Questa serie, e soprattutto il primo gioco, è uno dei giochi di ruolo più sottovalutati di sempre e merita un sequel. E quale posto migliore se non per l'imminente Switch 2?

Conny Andersson:

Mondo di Donkey Kong

Adoro i mondi aperti. Quindi, scatena la scimmia della giungla in una vasta avventura in un mondo gigantesco. Riempi ogni angolo di cose interessanti da fare. Arrampicati e dondolando sui rampicanti, visita le miniere per guidare le carrozze lungo le ferrovie, fatti aiutare da Rambi per spostarti sulla terraferma e Proteggi il pesce spada per trasportarti sott'acqua. Il grande mondo offrirà ambienti distintivi da esplorare e incontriamo Cranky, Funky, Candy e tutti gli altri personaggi. C'è davvero così tanto potenziale qui per creare una gigantesca avventura piena zeppa in cui dobbiamo raccogliere chiavi o abbastanza banane per entrare nel regno di King K. Rool e sconfiggerlo. Mi sto emozionando solo a pensarci.

Alexander Lindberg:

Banjo-Kazooie

Certo, un sogno è un sogno e qualcosa che mi sarebbe piaciuto vedere su Switch 2 sarebbe stato un nuovo gioco molto atteso della serie Banjo-Kazooie. Purtroppo non abbiamo mai posseduto un Nintendo 64 quando ero bambino, ma ricordo che quando la mia famiglia è andata a trovare i nostri cugini nei primi anni 2000 ho colto l'occasione per trascorrere più ore e avventure con l'orso e l'uccello. Banjo-Kazooie è un vero classico di una serie che esiste dal 1998, ma purtroppo è morta un decennio dopo quando è stato rilasciato Nuts & Bolts. È giunto il momento di dare alla serie un'altra possibilità e anche se Microsoft ovviamente possiede Rare ora, questo non dovrebbe necessariamente fermare nulla. Con la loro nuova strategia di rilasciare giochi su piattaforme concorrenti, un nuovo gioco Banjo-Kazooie può essere rilasciato il primo giorno su Switch 2, Xbox e PC ed essere un tanto atteso ritorno della serie su Nintendo, dove un tempo è nato Banjo.

Un remake di Super Mario 64 per Switch 2? Sì, grazie!

Jonas Mäki:

Animal Crossing Successivo

Sono passati cinque anni da quando Animal Crossing: New Horizons ha preso d'assalto il mondo durante la pandemia in corso. Sebbene il gioco sia ancora popolare, sono passati anni da quando ho staccato la spina e ho sentito di aver finito con esso (con Dondoko Island in Like a Dragon: Infinite Wealth che funge da sostituto). Con Switch 2 dietro l'angolo, sarebbe un sogno che si avvera vedere un nuovo capitolo della serie, ancora più ambizioso, un titolo che massimizza davvero il potenziale del nuovo hardware. Immagino un mondo in cui il villaggio è più grande che mai, dove mi viene data carta bianca per costruire interi paesaggi. È anche il momento di un importante aggiornamento grafico con stagioni dinamiche con effetti meteorologici reali, non da ultimo intorno alla neve sul terreno, alle foglie autunnali che soffiano al vento e alla pioggia primaverile che lascia dietro di sé piccole pozzanghere. E perché non un villaggio più vivace in cui gli abitanti hanno effettivamente una routine, trovano lavoro e si sviluppano come persone nel tempo invece di spostarsi solo quando li conosci? Anche il multiplayer dovrebbe ricevere una spinta. Magari riuscire a creare aree o quartieri con gli amici per creare qualcosa di conviviale insieme? E con un migliore online per Switch 2, potremmo avere eventi più grandi, festival dinamici e forse anche progetti congiunti tra diversi villaggi. Ora è il momento per Nintendo di rinfrescare adeguatamente il concetto e creare qualcosa che durerà una generazione. Sarebbe il gioco dei miei sogni.

Niclas Wallin:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Sarò completamente onesto qui e dirò che non ho giocato su molte delle console Nintendo nella mia vita e non so ancora se avrò Switch 2. Ma se Nintendo dovesse inventare un vero e proprio remake di Ocarina of Time, la probabilità che ciò accada aumenta in modo significativo, ve lo posso promettere. Non sono riuscito a giocare all'originale, in parte a causa del tempio dell'acqua e in parte perché non sono mai andato d'accordo con il controller Nintendo 64. Ma il solo pensiero di un Ocarina of Time con una grafica che utilizza al massimo l'hardware di Switch 2 e con un controller decente mi fa venire l'acquolina in bocca. È arrivato il momento per questo Nintendo, fallo accadere e comprerò uno Switch 2 proprio il giorno dell'uscita, questa è una promessa. Poi mi assicurerò anche di finire di giocare a uno dei migliori giochi di tutti i tempi.

Olof Westerberg:

Diddy Kong Racing 2

Nessuno dei (pochi) che abbiamo visto finora di "Mario Kart 9" testimonia un riutilizzo della verticalità e dei deltaplani dell'iterazione precedente, al contrario, il tracciato in stile Wild West del trailer di presentazione sembrava deliziosamente retro-piatto. Questo mi ha fatto subito sperare che Nintendo consideri finalmente il momento di un sequel della colorata avventura veloce con protagonista Diddy Kong del 1997 - e voglia separare le due serie. Non vedo l'ora di partecipare alle gare di gruppo multiplayer, su tracciati con innumerevoli percorsi, sia orizzontali che verticali, e innumerevoli tipi di veicoli, in un'esperienza molto più sperimentale di quella a cui siamo normalmente abituati con la serie Mario Kart. Naturalmente, voglio anche vedere un'enorme avventura in solitaria con minigiochi e sfide personalizzate, un mondo aperto da esplorare e segreti da trovare, un'accogliente storia senza senso e una colonna sonora di Grant Kirkhope e David Wise - i compositori che ci hanno regalato alcune delle colonne sonore più uniche del mondo dei videogiochi con i giochi Donkey Kong Country, Banjo & Kazooie, Goldeneye e (ovviamente) Diddy Kong Racing. Ora è il momento Nintendo, di farci saltare in aria il 2 aprile.

André Lamartine:

Super Mario Odyssey 2

Potrei essere un po' noioso qui, ma Mario's Odyssey è stato il più grande momento clou di Switch per me, e ovviamente voglio un sequel che porti le meccaniche del cappello a un livello superiore. Anche se è ovviamente difficile battere la grande scala di Galaxy, c'è molto dello stesso potenziale in un altro Odyssey, che espande semplicemente il tema del turismo accogliente dell'originale. Dopo un T-Rex, voglio essere... un gabbiano! Una cometa!" O una luna! Perché no? Ho adorato l'ambientazione di Odyssey e il suo umorismo insolito, qualcosa che mi piacerebbe vedere molto di più di, diciamo, un nuovo titolo in 3D, e qualsiasi sequel potrebbe continuare a visitare nuovi mondi e pianeti. Le sfide con i palloncini di Luigi sono state divertenti, ma ora che tutte le lune sono state raccolte, sono pronto per un'altra nuovissima sfida dell'Odissea.

Qual è l'uscita dei tuoi sogni per Nintendo Switch 2?