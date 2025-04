Annunciata la webcam ufficiale per Switch 2 Debutterà insieme a Switch 2 a giugno.

HQ Nintendo ha appena presentato il Switch Camera, che è un nuovo accessorio per il prossimo Switch 2. In sostanza, è una sorta di webcam glorificata che ti permette di vedere le persone con cui stai chattando. Ha un design nero pulito che si abbina a Switch e si collega tramite la porta USB-C superiore del dispositivo e ha il pieno supporto dei menu del dispositivo. Non è stato fornito alcun prezzo, ma Switch Camera dovrebbe essere lanciato insieme a Switch 2 il 5 giugno.