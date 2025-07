Annunciata un'altra chitarra in plastica di fascia alta

HQ

Non abbiamo visto un'uscita in piena regola in stile Guitar Hero o Rock Band nei dieci anni trascorsi da quando Guitar Hero Live e Rock Band 4 sono stati presentati in anteprima. Ma questo non ha impedito a sempre più produttori di accessori di rilasciare le proprie chitarre in plastica, con modelli di fascia alta di CRKD (in collaborazione con Gibson), Hyperkin e PDP rilasciati solo nell'ultimo anno - e ora è il momento di un altro.

Questa volta si tratta La InfinaKore "Telecaster Edition" di Drakong, che ha anche una partnership con Fender. Uscirà il prossimo anno ed è con licenza ufficiale per Xbox, ma c'è anche una versione multiformato in lavorazione.

Parte del motivo di questo rinnovato interesse per gli strumenti di plastica potrebbe essere il Fortnite Festival, e ci sono anche imitazioni come Clone Hero e Yarg, ma sembra improbabile che questi possano convincere i giocatori a comprare un sacco di strumenti di plastica all'improvviso. Forse le persone che una volta hanno comprato un Guitar Hero o una Rock Band stanno ancora una volta scaricando i giochi per diventare rockstar nei loro salotti?

Ad ogni modo, teniamo le dita incrociate affinché gli sviluppatori e gli editori osservino la tendenza e si rendano conto che è tempo di investire di nuovo in giochi per questi strumenti di plastica, poiché sarebbe meraviglioso dopo tutto questo tempo, non è vero?

Dai un'occhiata al trailer qui sotto per una rapida presentazione.