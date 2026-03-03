Gamereactor

Annunciate le nomination ai Laureus World Sports Awards 2026: Alcaraz, Pogacar, Dembélé, Bonmatí, Duplantis...

Questi sono i migliori atleti e squadre del 2025 secondo i Laureus Awards.

I Laureus World Sports Awards hanno annunciato le candidature per l'edizione 2026, che si terrà il 20 aprile a Madrid. Queste sono una delle cerimonie di premiazione più prestigiose nel mondo dello sport, con sette categorie che celebrano i migliori atleti individuali, squadre, scoperte e programmi comunitari con un impatto sociale positivo.

Nomination ai Laureus World Sports Awards 2026

Laureus Sportivo Mondiale dell'Anno


  • Carlos Alcaraz (tennis) — ESP

  • Ousmane Dembélé (calcio) — FRA

  • Mondo Duplantis (salto con l'asta) — SWE

  • Marc Márquez (MotoGP) — ESP

  • Tadej Pogacar (ciclismo) — SLO

  • Jannik Sinner (tennis) — ITA

Laureus Sportiva dell'Anno al Mondo


  • Aitana Bonmatí (calcio) — ESP

  • Melissa Jefferson-Wooden (atletica) — USA

  • Faith Kipyegon (atletica) — KEN

  • Katie Ledecky (nuoto) — USA

  • Sydney McLaughlin-Levrone (atletica) — USA

  • Aryna Sabalenka (tennis) — BLR

Laureus Squadra Mondiale dell'Anno


  • Squadra femminile di calcio d'Inghilterra — Regno Unito

  • Squadra europea della Ryder Cup — Europa

  • Squadra femminile indiana di cricket — IND

  • McLaren Formula 1 Team — Regno Unito

  • Oklahoma City Thunder — USA

  • Paris Saint-Germain — FRA

Laureus World Breakthrough of the Year


  • Désiré Doué (calcio) — FRA

  • João Fonseca (tennis) — BRA

  • Shai Gilgeous-Alexander (basket) — CAN

  • Luke Littler (freccette) — Regno Unito

  • Lando Norris (corse automobilistiche) — Regno Unito

  • Zidi Yu (nuoto) — CHN

Laureus Sportivo Mondiale dell'Anno


  • Yago Dora (surf) — BRA

  • Kilian Jornet (sport di montagna) — ESP 🇪🇸

  • Chloe Kim (snowboard) — USA

  • Rayssa Leal (skateboarding) — BRA

  • Molly Picklum (surf) — AUS

Laureus Sportivo dell'Anno del Mondo con Disabilità


  • Gabriel Araújo (nuoto)

  • Simone Barlaam (nuoto)

  • David Kratochvíl (nuoto)

  • Catherine Debrunner (atletica)

  • Kiara Rodríguez (atletica)

  • Kelsey DiClaudio (hockey su ghiaccio para-ghiaccio)

Premio Laureus Sport for Good


  • Fútbol Mas (associazione benefica sportiva giovanile)

  • MindLeaps (educazione attraverso la danza)

  • Transformation Social TRASO (arti marziali + terapia)

  • A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (sport inclusivo)

  • Rugby for Good (rugby giovanile per l'ADHD)

  • Kings County Tennis League (attività di sensibilizzazione tennistica)

I Laureus World Sports Awards si consegneranno a Madrid. Lo scorso anno, Mondo Duplantis, Simone Biles e il Real Madrid maschile sono stati scelti vincitori nelle categorie atleti e a squadre. Chi pensi vincerà quest'anno?

