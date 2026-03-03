Sport
Annunciate le nomination ai Laureus World Sports Awards 2026: Alcaraz, Pogacar, Dembélé, Bonmatí, Duplantis...
Questi sono i migliori atleti e squadre del 2025 secondo i Laureus Awards.
HQ
I Laureus World Sports Awards hanno annunciato le candidature per l'edizione 2026, che si terrà il 20 aprile a Madrid. Queste sono una delle cerimonie di premiazione più prestigiose nel mondo dello sport, con sette categorie che celebrano i migliori atleti individuali, squadre, scoperte e programmi comunitari con un impatto sociale positivo.
Nomination ai Laureus World Sports Awards 2026
Laureus Sportivo Mondiale dell'Anno
- Carlos Alcaraz (tennis) — ESP
- Ousmane Dembélé (calcio) — FRA
- Mondo Duplantis (salto con l'asta) — SWE
- Marc Márquez (MotoGP) — ESP
- Tadej Pogacar (ciclismo) — SLO
- Jannik Sinner (tennis) — ITA
Laureus Sportiva dell'Anno al Mondo
- Aitana Bonmatí (calcio) — ESP
- Melissa Jefferson-Wooden (atletica) — USA
- Faith Kipyegon (atletica) — KEN
- Katie Ledecky (nuoto) — USA
- Sydney McLaughlin-Levrone (atletica) — USA
- Aryna Sabalenka (tennis) — BLR
Laureus Squadra Mondiale dell'Anno
- Squadra femminile di calcio d'Inghilterra — Regno Unito
- Squadra europea della Ryder Cup — Europa
- Squadra femminile indiana di cricket — IND
- McLaren Formula 1 Team — Regno Unito
- Oklahoma City Thunder — USA
- Paris Saint-Germain — FRA
Laureus World Breakthrough of the Year
- Désiré Doué (calcio) — FRA
- João Fonseca (tennis) — BRA
- Shai Gilgeous-Alexander (basket) — CAN
- Luke Littler (freccette) — Regno Unito
- Lando Norris (corse automobilistiche) — Regno Unito
- Zidi Yu (nuoto) — CHN
Laureus Sportivo Mondiale dell'Anno
- Yago Dora (surf) — BRA
- Kilian Jornet (sport di montagna) — ESP 🇪🇸
- Chloe Kim (snowboard) — USA
- Rayssa Leal (skateboarding) — BRA
- Molly Picklum (surf) — AUS
Laureus Sportivo dell'Anno del Mondo con Disabilità
- Gabriel Araújo (nuoto)
- Simone Barlaam (nuoto)
- David Kratochvíl (nuoto)
- Catherine Debrunner (atletica)
- Kiara Rodríguez (atletica)
- Kelsey DiClaudio (hockey su ghiaccio para-ghiaccio)
Premio Laureus Sport for Good
- Fútbol Mas (associazione benefica sportiva giovanile)
- MindLeaps (educazione attraverso la danza)
- Transformation Social TRASO (arti marziali + terapia)
- A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (sport inclusivo)
- Rugby for Good (rugby giovanile per l'ADHD)
- Kings County Tennis League (attività di sensibilizzazione tennistica)
I Laureus World Sports Awards si consegneranno a Madrid. Lo scorso anno, Mondo Duplantis, Simone Biles e il Real Madrid maschile sono stati scelti vincitori nelle categorie atleti e a squadre. Chi pensi vincerà quest'anno?