Annunciati un controller Switch 2 Pro e un Amiibo basato su Resident Evil Requiem

I possessori di Switch si sono persi molti giochi perché la console semplicemente non aveva le stesse prestazioni di PlayStation 5 e Xbox Series X, entrambe rilasciate solo tre anni dopo Switch. E quando apparivano, erano spesso versioni cloud. Resident Evil 7: Biohazard e Resident Evil Village appartenevano a quest'ultima categoria.

Ma con il più capace Switch 2, le cose saranno diverse. Resident Evil Requiem, che uscirà il 27 febbraio, arriverà nel formato insieme ad altre versioni per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X. E c'è di meglio, perché Capcom e Nintendo hanno confermato che rilasceranno anche un Switch 2 Pro Controller lo stesso giorno, che potete controllare qui sotto.

Ma perché accontentarsi di questo, possiamo anche aspettarci un Amiibo che rappresenta Resident Evil Requiem eroina Grace Ashcroft. Questa sarà la prima volta che verrà rilasciato un Amiibo della serie Resident Evil, ma a quanto pare il design non è ancora del tutto finalizzato (non uscirà prima dell'estate), perché non possiamo vedere una foto della sua statuetta o sapere quali funzionalità avrà.