Annunciato Frostpunk 1886, con l'intenzione di lanciarlo nel 2027

Proprio di recente abbiamo riportato la notizia che lo sviluppatore 11 bit Studios aveva in programma di lanciare un nuovo gioco Frostpunk già nel 2027, nonostante il fatto che Frostpunk 2 sia ancora molto fresco e abbastanza nuovo. Bene, ora possiamo aggiungere a questo parlando di quello che sarà questo gioco.

Lo studio polacco ha appena affermato che Frostpunk 1886 sarà il nome del gioco. Questo ci riporterà all'inizio dell'apocalisse e vedremo cosa è successo alla città di New London mentre viene colpita dal Great Storm.

Frostpunk 1886 è considerato un "ritorno alle radici del franchise" e un gioco applicabile sia ai nuovi giocatori che ai veterani. Offrirà una "dura e moralmente impegnativa esperienza di sopravvivenza" e sarà supportato da "nuovi contenuti, meccaniche, leggi e, forse la cosa più eccitante, un percorso Purpose completamente nuovo, che offre una nuova esperienza anche per i giocatori più esperti". Oh, e possiamo anche aspettarci una revisione grafica e visiva.

Poiché Frostpunk 1886 è stato costruito su Unreal Engine e non sulla tecnologia proprietaria dello studio, Liquid Engine, il gioco " diventerà anche una piattaforma vivente ed espandibile" e presenterà un ampio supporto per le mod, oltre a "la possibilità di aggiungere futuri contenuti DLC".

Mentre possiamo aspettarci che vengano rivelate ulteriori informazioni riguardo a Frostpunk 1886 nei prossimi mesi, 11 bit fa notare che ha iniziato la piena produzione del gioco all'inizio di quest'anno e che questo gioco è stato sviluppato in parallelo con il contenuto aggiuntivo per Frostpunk 2, il che segna l'inizio di una nuova era per il team, "Uno incentrato sulla consegna di progetti interni più frequentemente che mai".