Annunciato il controller wireless ispirato a Xbox 360 per PC e Xbox Series S/X

Anche se il controller Xbox Series S/X ha un'ergonomia incredibile ed è molto ben costruito, molte persone pensano ancora che il miglior controller Xbox di sempre sia quello fornito con Xbox 360. Se questa descrizione ti si addice, allora abbiamo buone notizie.

Il produttore di accessori Retro Fighters ha annunciato il Hunter 360, un controller wireless per Xbox (e PC) descritto come "l'ultima evoluzione del classico controller 360". Uscirà in nero, bianco e quel colore verde traslucido che è diventato così popolare con la Xbox originale. Ecco tutte le sue specifiche, tratte dal sito di Retro Fighters:



Compatibile con Xbox 360 e PC originali



Tecnologia wireless a 2,4 GHz



Frequenza di polling di 1000 Hz per prestazioni migliori e latenza ultra bassa



Portata wireless di oltre 30 piedi



Stick analogici ad effetto Hall: nessuna deriva, mai



Durata della batteria di 10+ ore per carica



Include un ricevitore USB-A sia per 360 che per PC



Porta di ricarica USB-C



Macro di intensità del rombo variabile



Modalità di calibrazione stick integrata



Supporta le modalità Xinput/Dinput, nonché i dispositivi Steam e Android



Non sappiamo quando uscirà, ma Retro Fighters afferma che è previsto il "lancio entro la fine dell'anno". Dai un'occhiata al breve video di presentazione qui sotto.