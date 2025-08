Annunciato il remaster di Sacred 2: Fallen Angel, in arrivo su PC e console

Come parte del THQ Nordic Showcase, siamo appena stati informati che gli sviluppatori Jumpgate AB e SparklingBit stanno collaborando per realizzare un remaster di Sacred 2: Fallen Angel. Questo sarà un aggiornamento ambizioso del gioco che afferma di includere la sua build completa, che abbraccia anche il gioco principale e ciascuno dei suoi aggiornamenti.

Per quanto riguarda il miglioramento del gioco originale, ci è stato detto che offrirà combattimenti e gameplay raffinati, oltre a un'interfaccia utente migliorata e texture ad alta risoluzione. A questo si aggiungono le correzioni e un ulteriore livello di rifinitura che è stato completato con l'aiuto della community.

Oltre a questo, non c'è una data fissata per quando possiamo aspettarci di tornare a Ancaria, ma sappiamo che quando arriverà il momento, Sacred 2: Fallen Angel Remaster arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Dai un'occhiata al trailer di presentazione qui sotto, così come ad alcune immagini.