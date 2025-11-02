Annunciato The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough per console moderne e PC

HQ

L'agente subacqueo degli anni '90 si sta preparando per un grande e sensazionale ritorno con una collezione composta da alcuni dei primi titoli, restaurati e riconfezionati per console moderne (e PC). Esattamente quali titoli del franchise possiamo aspettarci di includere in The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough deve ancora essere annunciato. Ma molto probabilmente conterrà i primi due giochi, vale a dire:



James Pond: Agente subacqueo (1990)



James Pond 2: Nome in codice Robocod (1991)



James Pond 3: Operazione Starfish (1993)



I giochi acquatici con James Pond e gli Aquabats (1992)



La descrizione delle collezioni da parte di System 3 recita come segue:

"Una celebrazione di uno dei personaggi più longevi e amati dei videogiochi e includerà versioni fedelmente emulate dei titoli originali Sega, SNES e Amiga, preservando il loro gameplay classico esattamente come i giocatori li ricordano"

Speriamo che saltino i titoli più moderni come Deathly Shallows, un gioco per cellulare del 2011 che quasi nessuno ricorda. The James Pond Legacy: The Pond Is Not Enough uscirà per PC, Xbox Series, Playstation 5 e Switch 2.

Hai giocato a qualcuno dei giochi di James Pond in passato?