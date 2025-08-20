Tropico 7 annunciato, in uscita su Xbox Game Pass il primo giorno nel 2026

Xbox ha fatto alcuni annunci durante i propri spettacoli alla Gamescom. Uno di questi è stato Tropico 7, un titolo precedentemente non annunciato, il cui lancio è stato confermato su Xbox Series X/S, PS5 e PC nel 2026.

Questa serie di strategia, incentrata più sulla simulazione politica rispetto ad altri costruttori di città, ha ricevuto l'ultima volta un gioco nel 2019, con Tropico 6, che alla fine è stato rilasciato ovunque. Per il sequel, è stato confermato che verrà lanciato su Xbox Series X/S e il giorno 1 su Xbox Game Pass, oltre che su PS5, Steam ed Epic Games Store.

Non sono stati condivisi altri dettagli, poiché il gioco è stato mostrato in un breve teaser durante il livestream, senza nemmeno menzionare lo sviluppatore. Un annuncio sorprendente, certo, e che farà crescere la libreria di Game Pass.