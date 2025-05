Annunciato World War Z VR, in uscita su Meta Quest e SteamVR ad agosto

Saber Interactive ha appena annunciato un nuovo World War Z progetto, descritto come una "esperienza totalmente nuova, in prima persona, per giocatore singolo" che si basa sul recente film con Brad Pitt e sull'azione in terza persona proveniente dallo sviluppatore alcuni anni fa. È noto semplicemente come World War Z VR e verrà lanciato sulle piattaforme Meta Quest e SteamVR questo agosto.

Per quanto riguarda il modo in cui questo gioco differisce dal recente World War Z, ci viene detto in un comunicato stampa: "World War Z VR reimmagina fedelmente l'intensa azione del gioco originale World War Z per creare l'esperienza zombie VR più coinvolgente di sempre. Affronta orde di oltre 200 zombie sullo schermo alla volta, un'impresa tecnica sbalorditiva per la realtà virtuale che metterà alla prova le tue abilità!"

In termini di informazioni aggiuntive, il gioco è descritto come "progettato da zero per catturare la leggendaria scala e l'azione della serie sia per i fan di lunga data che per gli appassionati di VR". Porterà l'azione in tre località principali, New York, Tokyo e Marsiglia, e offrirà un elenco di sette personaggi giocabili, Anche armi, vantaggi e impostazioni di difficoltà tra cui scegliere.

Le specifiche per la piattaforma includono che il gioco arriverà su Meta Quest 3, Quest 2, Quest Pro e SteamVR e verrà lanciato il 12 agosto al prezzo piuttosto conveniente di £ 14,99 / € 19,99. Guarda il trailer dell'annuncio qui sotto.