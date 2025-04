Another Crab's Treasure per ottenere New Game Plus e altri contenuti gratuiti questo mese

HQ

Aggro Crab Games celebra il primo anniversario di Another Crab's Treasure e lo sta facendo offrendo ai giocatori molti contenuti gratuiti e molto richiesti, come per l'aggiornamento Year of the Crab, che uscirà alla fine di questo mese.

In particolare, l'aggiornamento Year of the Crab uscirà il 21 aprile per PS5, PC e Xbox Series X/S, con la versione per Nintendo Switch in arrivo più tardi. Con New Game Plus, una modalità Boss Rush, nuovi obiettivi, trofei, aggiornamenti e altro ancora, è piuttosto ricco di cose per i giocatori.

"Avremmo potuto aumentare pigramente le statistiche dei nemici e farla finita, ma siamo costruiti in modo diverso, quindi abbiamo aggiunto nuove mosse ai boss, alcuni nuovi oggetti e, oh sì, abbiamo remixato quasi tutti gli incontri con i nemici nel gioco", ha dichiarato Caelan Pollock, scrittore e direttore creativo di Aggro Crab. "Spero che vi piaccia e grazie mille per tutto il supporto su questo gioco! Siamo entusiasti di mostrarvi cosa c'è in serbo non appena sarà pronto!"

Another Crab's Treasure riceverà presto anche edizioni fisiche e possiamo immaginare che altri contenuti siano pronti per il gioco dopo l'aggiornamento Year of the Crab.

Another Crab's Treasure è disponibile per PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Nintendo Switch.