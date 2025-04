Anoxia Station imposta la data di uscita su PC il mese prossimo

HQ

Ci sono molti titoli che attingono in misura maggiore o minore al lavoro di H.R. Giger, uno degli artisti più riconoscibili della seconda metà del 20° secolo, e il suo lavoro può essere trovato come fonte di ispirazione in giochi diversi come i giochi Alien, l'avventura puzzle in prima persona Scorn, e anche in altri titoli completamente diversi, come nel caso di Anoxia Station, sviluppato da Yakov Butuzov e Daria Vodyanaya.

Si tratta di un gioco horror e di strategia con sistemi di sopravvivenza in cui dovremo gestire una miniera sotterranea in un 1988 distopico in cui, oltre a condizioni estreme come mancanza d'aria, radiazioni o pericolose fughe di gas, dovremo affrontare tutti i tipi di creature e orrori che si nascondono nell'oscurità.

Il titolo è in arrivo su PC e ora l'editore Abylight ha confermato che Anoxia Station uscirà il 9 maggio e ha rilasciato un nuovo trailer di gioco, che puoi guardare qui sotto. Puoi trovare il titolo e aggiungerlo alla tua lista dei desideri di Steam.