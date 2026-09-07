Anteprima Battle Vision Gamescom: Personality Match

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Quando pensi ai giochi di abbinamento a colori, quasi sicuramente la tua mente va subito a qualcosa come Candy Crush. Un gioco su cui le persone possono scorrere sul telefono durante il tragitto o a casa quando hanno l'ultimo mega successo di Netflix in sottofondo. Ammetto che la pensavo molto allo stesso modo. I giochi di abbinamento dei colori possono avere molta personalità oltre a scambiare gioielli con caramelle? A quanto pare, possono.

Battle Vision nasce dai talentuosi collaboratori di Capybara Games, e ha una storia notevole alle spalle. Inizialmente progettato come un gioco da giocare su Netflix, Battle Vision Network doveva essere un gioco quasi completamente diverso. Poi, Netflix ha cambiato strategia interna, e purtroppo Capybara è stato licenziato come parte della nuova strategia. Battle Vision è cambiato ancora una volta, ma il risultato finale è qualcosa di cui il team è molto più soddisfatto e, a mio modesto parere, sembra molto migliore.

Battle Vision ci regala lo sfondo di uno show sportivo intergalattico. Giocheremo contro una delle poche squadre, portandole da zero a eroe mentre si affrontano attraverso varie stagioni di questo sport abbinato ai colori. L'obiettivo del gioco è abbinare le tue creature colorate affinché si precipitino sulla scacchiera nemica, infliggendo danni e guadagnandoti punti oltre una certa soglia per assicurarti la vittoria. Man mano che avanzi nella struttura roguelite, affronterai avversari e squadre più difficili mentre insegui il premio principale. Se fallisci, sarai rimandato al punto di partenza, iniziando una nuova stagione come sfavorito coraggioso.

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Se vinci, la tua storia non è finita. I commentatori del gioco parleranno di come stai forgiando una dinastia sportiva, mentre cerchi di mantenere il titolo. Le squadre, i personaggi e i set di Battle Vision sono pieni di creatività e personalità. Da un gruppo di maghi spaziali e i loro sottoposti, a mascotte fallite maledette per fondersi essenzialmente con i loro costumi, sembra che la maggior parte delle idee lanciate negli uffici di Capybara abbiano avuto una possibilità di successo, creando un cast di personaggi stravaganti che ti fa dimenticare che in realtà stai solo abbinando i colori.

C'è un senso di profondità che va oltre il semplice abbinamento in Battle Vision. Alcune unità/colori sono più difensivi se li combini, mentre altri sono meglio mandarti a farti guadagnare punti. Ci sono anche personaggi speciali con abilità uniche, che aggiungono ancora più gameplay al gameplay. È qualcosa che ti permette di impararlo facilmente, iniziando con la necessità di segnare solo una decina di punti prima di avanzare, e poi, man mano che la sfida avanza, il numero di punti aumenta, indicando che affronterai squadre sempre più difficili durante la tua ascesa verso la vetta.

Quello che mi piace di più dell'approccio di Battle Vision all'abbinamento dei colori - oltre alla personalità nei suoi grafici e nel design dei personaggi - è l'elemento tattico che aggiunge al gameplay. Non stai cercando di costruire una mossa importante che faccia sparire tutti i tuoi colori dallo schermo come quando finalmente ottieni la linea perfetta in Tetris. Invece stai manovrando i pezzi che hai con mosse limitate, pianificando forse qualche turno prima per assicurarti di avere la migliore possibilità possibile di vincere la partita. Da amante dei puzzle ma che non è sempre stato coinvolto nei giochi di abbinamento dei colori, questo senso di un tocco tattico mi ha davvero colpito quando ho provato Battle Vision. Non devi nemmeno essere un maestro tattico per divertirti con il gioco. Con la sua struttura roguelike, puoi potenziare le tue squadre man mano che avanzi, guadagnando valuta e aumentando le tue possibilità di ottenere finalmente quel trofeo.

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Se avessi un dollaro per ogni roguelite inaspettato su un evento sportivo stagionale a cui ho giocato quest'anno, ne avrei due dollari. Non è molto, ma è strano che sia successo due volte. Le corse stagionali di Star Wars: Galactic Racer e l'evento sportivo intergalattico di Battle Vision sono completamente diversi, ma entrambi riescono a portare una svolta inaspettata ai rispettivi generi che risulta del tutto fresca. Battle Vision può essere pensato per sessioni brevi, ma mi vedo facilmente giocarci per ore dopo essermi detto che ci sarei entrato per una sola sessione.