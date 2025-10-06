Anteprima: Call of Duty: Black Ops 7 non è il Call of Duty per me, ma va bene così

HQ

Il primo weekend beta per Call of Duty: Black Ops 7 si è concluso. I fan hanno potuto entrare nel prossimo capitolo della serie sparatutto per valutare se sono fan della direzione che Treyarch ha preso con la puntata. Potrebbe sembrare un modo strano di formulare le cose per il giocatoreCall of Duty che vede questi giochi come una goop rigurgitata, ma per coloro che danno un'occhiata alla serie ogni anno, si applica molto.

Nel corso degli anni, gli sviluppatori di Activision hanno flirtato con diversi stili di gioco, ritmo, impostazioni e altro ancora, e basandosi su Call of Duty: Black Ops 6, il tema di Black Ops 7 è la velocità e le risposte reattive grezze. Alcuni fan della serie lo sentiranno e piangeranno di gioia, ma altri, come me, lo troveranno un po' scoraggiante...

Quando Call of Duty è stato effettivamente riavviato nel 2019 con l'eccezionale Modern Warfare, mi sono innamorato di nuovo della serie grazie al suo gameplay più tattico e dal ritmo più lento. Call of Duty passa attraverso questi cicli in cui viene riavviato a un ritmo lento e poi diventa costantemente sempre più veloce fino a diventare incredibilmente veloce e si presenta come un gioco senza assolutamente spazio o spazio per coloro che cercano un'esperienza più casual. Quindi viene riavviato. Black Ops 7 è la fase successiva di questo ciclo, è uno sparatutto straordinariamente scattante e quasi soffocante che chiunque non dedichi tutto il proprio tempo libero a Call of Duty troverà alienante e punitivo. È una puntataCall of Duty che incarna ancora una volta la sopravvivenza del mantra più adatto.

Questo perché il movimento ha raggiunto ancora una volta quella fase in cui l'azione con gli stivali sul terreno è una cosa del passato. I salti sui muri sono tornati, i nemici raramente trascorrono del tempo sul pavimento, i valori del tempo di uccisione (TTK) sono immensamente bassi e tutto ciò significa che devi affrontare ogni singola sessione di giocoBlack Ops 7 al massimo delle tue capacità mentali e della tua forza, come se si trattasse di un'apparizione competitiva in un livello LAN. Stai andando in guerra in questo gioco e se non ti impegni al 100%, verrai lasciato indietro a morire nella polvere.

Ma ancora una volta, questo va bene ai miei occhi perché Call of Duty fluisce e rifluisce con queste varie direzioni creative. La spazzatura di un uomo è il tesoro di un altro uomo, come si suol dire, e questo vale qui, poiché mentre Black Ops 7 è forse l'esatto opposto di ciò che voglio da un gioco Call of Duty, molti altri si indeboliranno con questo capitolo.

Detto questo, ci sono ancora varie parti dell'esperienza Call of Duty che vorrei fossero affrontate, e forse lo saranno quando il gioco verrà effettivamente lanciato a metà novembre. Tuttavia, cose come i menu che sono estremamente complessi e ti lanciano troppe informazioni è un'area di miglioramento necessaria e lo è stata per molto tempo. I punti di spawn che funzionano a malapena in un clima 6v6 sono un'altra area che ha drasticamente bisogno di modifiche perché, sebbene il codice possa funzionare in un formato competitivo 4v4 stretto, per la maggior parte della base di giocatori in un normale online, non c'è quasi nessuna coerenza in questo momento. Inoltre, se i nemici non combatteranno molto a terra, una soluzione audio migliore in modo da poter capire quando qualcuno sta saltando attraverso una finestra o un muro correndo lungo un corridoio come il Prince of Persia non sarebbe altro che un vantaggio. Oh, e il matchmaking basato sull'abilità. Fa ancora schifo entrare in ogni partita come se la vita di ogni giocatore nella lobby dipendesse da esso, e se combinato con la velocità di questo capitolo, a volte rende l'insieme piuttosto difficile da digerire.

Tenendo presente tutto questo, Black Ops 7 urla ancora qualità e finitura premium. Il gunplay è serrato e reattivo, il design della mappa è facile da imparare e navigare e memorabile, le opzioni disponibili quando si tratta di armi, vantaggi, lanciabili e così via, è così ampio che non rimarrai mai a corto di opzioni. Anche se incoraggio sempre i giocatori a espandersi e provare cose nuove per ampliare i propri orizzonti, si può capireCall of Duty perché i giocatori non sentono il bisogno di allontanarsi dalla serie di sparatutto con una tale ricchezza di contenuti offerti ogni anno.

Quindi fai di queste divagazioni quello che vuoi. Penso che la cosa fondamentale da notare sia che amerai o odierai questo capitolo della serie, e qualunque sia la tua posizione al riguardo, è anche importante ricordare che va bene avere quell'impressione. Nonostante quello che può sembrare, non tutti i giochi Call of Duty sono fatti per tutti Call of Duty giocatori, e anche se vorrei ancora che la serie rimanesse ai suoi standard di circa cinque o sei anni fa, posso vedere molti innamorarsi di nuovo del franchise con questo capitolo, specialmente se hai amato le epoche Advanced Warfare e Infinite Warfare in cui questo gioco risuonerà senza dubbio profondamente con te.