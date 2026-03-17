Anteprima della Champions League: cosa aspettarsi dalle partite di martedì e mercoledì

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È di nuovo la settimana della Champions League, e mancano solo poche ore a vedere se squadre come Bodø/Glimt, Real Madrid o Paris Saint-Germain si qualificheranno per i quarti di finale, contro Sporting, Manchester City e Chelsea.

Le quattro partite di martedì vedono tre chiari favoriti: Bodø, Real Madrid e PSG hanno un vantaggio di tre gol sui rivali, che cercheranno di rimontare con l'unico aspetto positivo di giocare in casa nel ritorno. L'Arsenal è anche favorito per vincere oggi contro il Bayer Leverkusen, ma il punteggio è 1-1 rispetto alla scorsa settimana:

Martedì 17 marzo:



Sporting vs. Bodo/Glimt (0-3): 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea vs. PSG (2-5): 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City vs. Real Madrid (0-3): 21:00 CET, 20:00 GMT



Arsenal vs. Leverkusen (1-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Mercoledì dovremmo vedere più partite competitive. Il Bayern Monaco ha il 99% di possibilità di qualificarsi dopo aver travolto l'Atalanta 6-1 la scorsa settimana, e pochi credono che il Tottenham possa rimontare da tre gol di svantaggio contro l'Atlético de Madrid. Ma il Newcastle ha quasi battuto il Barcellona la scorsa settimana (è finito 1-1 con un rigore all'ultimo secondo) e il Liverpool dovrà scendere di un gol se vuole battere il Galatasaray...

Mercoledì 18 marzo:



Barcellona vs. Newcastle (1-1): 18:45 CET, 17:45 GMT



Tottenham vs. Atleti (2-5): 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool vs. Galatasaray (0-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Bayern vs. Atalanta (6-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Pensi che ci saranno sorprese questa settimana in Champions League? Dicci!