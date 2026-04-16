Anteprima della UEFA Europa League e della Conference League: vedremo qualche rimonta stasera?

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Le semifinali della UEFA Europa League e della UEFA Conference League saranno decise oggi giovedì, con la gara di ritorno dei quarti di finale. In Europa League, il Friburgo ha un enorme vantaggio di 3 gol contro il Celta de Vigo, e l'Aston Villa rimane favorito contro il Bologna con due gol di vantaggio, ma Betis e Braga sono in parità 1-1, come Nottingham Forest contro Porto.

Nella Conference League, solo grandi rimonte impediranno a Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz e Crystal Palace di qualificarsi per le semifinali, dato il risultato della gara d'andata della scorsa settimana. Vedremo qualche grande sorpresa oggi?

Partite di Europa League giovedì 16 aprile



Celta Vigo vs. Friburgo: 18:45 CEST / 17:45 BST (0-3 complessivo)



Real Betis vs. Braga: 21:00 CEST / 20:00 BST (complessivo 1-1)



Nottingham Forest vs. Porto: 21:00 CEST / 20:00 BST (complessivo 1-1)



Aston Villa vs. Bologna: 21:00 CEST / 20:00 BST (complessivo 3-1)



Partite della Conference League giovedì 16 aprile



AZ Alkmaar vs. Shakhtar Donetsk: 18:45 CEST / 17:45 BST (aggregato 0-3)



AEK Atene vs Rayo Vallecano: 21:00 CEST / 20:00 BST (aggregato 0-3)



Strasburgo vs Magonza: 21:00 CEST / 20:00 BST (aggregato 0-2)



Fiorentina vs Crystal Palace: 21:00 CEST / 20:00 BST (aggregato 0-3)



In Europa League, il vincitore del Betis/Braga affronterà il vincitore del Friburgo/Celta; e il vincitore di Porto/Forest affronterà il vincitore di Aston Villa/Bologna.

Nella Conference League, il vincitore dello Shakhtar/Alkmaar affronterà il vincitore della Fiorentina/Crystal Palace; e il vincitore del Rayo Vallecano/AEK Atene affronterà Magonza o Strasburgo.

In entrambe le competizioni, semifinali il 30 aprile e il 7 maggio, le stesse settimane delle semifinali di Champions League, con la finale di Europa League il 20 maggio e la finale di Conference League il 27 maggio.