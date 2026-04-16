Anteprima della UEFA Europa League e della Conference League: vedremo qualche rimonta stasera?
Friburgo, Aston Villa, Shakhtar, Rayo, Crustal Palace e Mainz sono molto vicini alle semifinali di Europa e Conference league.
Le semifinali della UEFA Europa League e della UEFA Conference League saranno decise oggi giovedì, con la gara di ritorno dei quarti di finale. In Europa League, il Friburgo ha un enorme vantaggio di 3 gol contro il Celta de Vigo, e l'Aston Villa rimane favorito contro il Bologna con due gol di vantaggio, ma Betis e Braga sono in parità 1-1, come Nottingham Forest contro Porto.
Nella Conference League, solo grandi rimonte impediranno a Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz e Crystal Palace di qualificarsi per le semifinali, dato il risultato della gara d'andata della scorsa settimana. Vedremo qualche grande sorpresa oggi?
Partite di Europa League giovedì 16 aprile
- Celta Vigo vs. Friburgo: 18:45 CEST / 17:45 BST (0-3 complessivo)
- Real Betis vs. Braga: 21:00 CEST / 20:00 BST (complessivo 1-1)
- Nottingham Forest vs. Porto: 21:00 CEST / 20:00 BST (complessivo 1-1)
- Aston Villa vs. Bologna: 21:00 CEST / 20:00 BST (complessivo 3-1)
Partite della Conference League giovedì 16 aprile
- AZ Alkmaar vs. Shakhtar Donetsk: 18:45 CEST / 17:45 BST (aggregato 0-3)
- AEK Atene vs Rayo Vallecano: 21:00 CEST / 20:00 BST (aggregato 0-3)
- Strasburgo vs Magonza: 21:00 CEST / 20:00 BST (aggregato 0-2)
- Fiorentina vs Crystal Palace: 21:00 CEST / 20:00 BST (aggregato 0-3)
In Europa League, il vincitore del Betis/Braga affronterà il vincitore del Friburgo/Celta; e il vincitore di Porto/Forest affronterà il vincitore di Aston Villa/Bologna.
Nella Conference League, il vincitore dello Shakhtar/Alkmaar affronterà il vincitore della Fiorentina/Crystal Palace; e il vincitore del Rayo Vallecano/AEK Atene affronterà Magonza o Strasburgo.
In entrambe le competizioni, semifinali il 30 aprile e il 7 maggio, le stesse settimane delle semifinali di Champions League, con la finale di Europa League il 20 maggio e la finale di Conference League il 27 maggio.