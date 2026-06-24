Anteprima di Monster Fantasy: Animal Crossing incontra Monster Hunter in un turbine di generi

Non sapevo cosa aspettarmi quando mi sono seduto per una presentazione di Jotoyo Games. Ammetto che non ero pienamente a conoscenza dello studio indie, con sede a Chengdu, in Cina, ma appena i suoi membri hanno iniziato a elencare i giochi su cui avevano lavorato e i loro anni di esperienza, mi sono spinto in avanti, concentrato sul mio impegno. Il titolo Monster Fantasy non dice molto. Sembra quasi un sottogenere che ossessionerebbe le parti più profonde e oscure di BookTok, ma una volta che abbiamo avuto il nostro primo sguardo al gameplay, sembrava che il gioco non potesse essere chiamato in altro modo.

Dire che Monster Fantasy sembra ambizioso sarebbe un eufemismo quanto dire che l'Empire State Building è piuttosto alto. Jotoyo non sta scherzando qui. Si ispira e mette Monster Fantasy in confronto come potenziale concorrente di titoli come Monster Hunter e Animal Crossing. Sulla carta suonano piuttosto diversi, ma Monster Fantasy li raccoglie in un unico gioco. È un lifesim ampio, completo di costruzione di fattorie, gestione del villaggio, interazioni con PNG, pesca, estrazione mineraria, preparazione di pozioni e altro ancora. È anche un'esperienza RPG ricca d'azione e di caccia ai mostri, in cui sceglierai tra quattro classi e affronterai una varietà di bestie in un vasto mondo aperto completo di biomi in cui ti aspetteresti di trovare mostri. Foreste rigogliose, deserti aridi, cime innevate, hai capito il senso. Ah, e quasi non l'ho detto, se non ti sembra abbastanza, puoi anche catturare e addestrare i mostri.

Ciò che rende immediatamente Monster Fantasy colpitore, anche prima di entrare nelle battaglie con i mostri o nella gestione degli insediamenti, sono i suoi aspetti visivi. Il mondo e i mostri sembrano usciti da un gioco di Monster Hunter. Hanno un senso di realismo, mentre i personaggi giocanti e gli umani sono realizzati con un aspetto molto più carino, ispirato ai Chibi. È sicuramente un contrasto, uno su cui credo di non aver ancora giunto a una conclusione. Da un lato, il design dei personaggi è piacevole visivamente, e il contrasto aiuterà sicuramente Monster Fantasy a distinguersi, ma potrebbe risultare un po' sconvolgente nel gameplay. Dico potrebbe essere perché non ci è stata data la possibilità di provare direttamente Monster Fantasy. Quell'opportunità sarà riservata a più avanti a luglio, quando sarà previsto un playtest e un Kickstarter.

Non avendo mai avuto esperienza pratica con il gameplay, basiamo le nostre impressioni su alcuni video e su una presentazione di com'è il gioco di Monster Fantasy. Se hai anche solo una conoscenza superficiale di come funziona un gioco di Monster Hunter, o di un lifesim a dire il vero, potrai intuire come tutto si incastra nel gioco di Jotoyo. La caccia ai mostri consiste in molti colpi e colpi di una grande bestia in un campo di battaglia aperto, sfruttando le abilità e i poteri unici della tua classe. Le classi sono Guerriero, che funge da principale corpo difensivo o tank, Spadaccino, che è più tipico da combattente, Arciere, che non dovrebbe richiedere spiegazioni, e Mago, che è simile a Arciere nel suo nome autoesplicativo. La cosa bella delle classi è che non sei bloccato in nessuna una volta scelta una, né devi grindare per sbloccare le loro abilità più belle. Scegli la tua classe in base all'arma che impugna e ottieni automaticamente accesso alle loro cose migliori.

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Monster Fantasy sembra in gran parte un gioco focalizzato sul dare al giocatore carta bianca per fare esattamente ciò che vuole. Da quanto ci è stato detto nella presentazione, sembra che i giocatori non debbano nemmeno coinvolgersi con gli elementi del gioco che non li interessano. Se vuoi solo cacciare mostri e equipaggiare il tuo personaggio con l'equipaggiamento più bello che hai sbottato dai loro corpi, puoi concentrarti interamente su quell'aspetto. Allo stesso tempo, se vuoi solo vivere nel mondo creato da Jotoyo e lasciare le terrificanti bestie della natura ai loro habitat, puoi farlo. L'ambizione del gioco è creare un mondo vivente perfetto per l'evasione, completo di un ciclo giorno e notte in tempo reale, oltre a cambiamenti sugli effetti meteorologici che influenzeranno il gameplay e il comportamento dei mostri.

Qualcosa che è stato chiarito solo dopo la presentazione è che il gioco avrà una narrazione principale da seguire. Quello che abbiamo visto era più una dimostrazione di gameplay, ma lì avrai anche una storia. Dal modo in cui appare il gameplay, però, immaginiamo che sia una narrazione piuttosto libera, che permette al giocatore di mantenere l'idea che la libertà sia sua di interagire con il mondo come vuole. Come abbiamo visto in un altro gioco che combinava elementi RPG e lifesim in Crimson Desert, non serve davvero una storia eccezionale per attirare milioni di giocatori, quindi forse Jotoyo è il prossimo di una potenziale nuova tendenza di giochi che riporteranno l'attenzione nelle mani dei giocatori per costruire le proprie storie in modo vibrante, mondo invitante.

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Quando ascolti una presentazione, ascoltando la passione degli sviluppatori riguardo all'ambizione del loro progetto, è difficile non accettare, ma ho sempre una voce in fondo alla mente che mi chiede se forse tutto questo sembri un po' troppo bello per essere vero. D'altra parte, ho pensato la stessa cosa quando ho visto per la prima volta Crimson Desert e Clair Obscur: Expedition 33, quindi non ho il miglior radar per vedere successi futuri. È ambizioso paragonare Monster Fantasy a questi due, e non dirò che sia il prossimo successo sorpresa pronto a vendere milioni, ma voglio solo dire che non sminuerò l'ambizione del team a Jotoyo. Il concetto originale dietro il gioco è stato creato per la prima volta nel 2020, quindi sono in questo da molto tempo e promettono che anche se l'obiettivo Kickstarter non verrà raggiunto, il gioco uscirà comunque a un ottimo livello. C'è del potenziale qui, ma è difficile dire se funzionerà o meno senza averci provato noi stessi. Le battaglie con i mostri sembravano piuttosto nella media dal breve sguardo al gameplay, ma forse giocarle è un'altra storia. Il mondo sembra profondo, ma le lezioni possono essere superficiali. Al momento è un mix di sguardi, ma questo solo da un rapidissimo sguardo a un'esperienza pensata per farti passare dozzine, se non centinaia di ore.