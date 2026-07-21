Anteprima di Wreckreation 2: When Tides Turn vuole costruire un gioco "più mirato" e non uno "più grande"

Quando parliamo di giochi di corse arcade oggi, spesso menzioniamo Forza Horizon, The Crew, persino Test Drive. Sebbene tutte queste serie abbiano elementi di corse arcade, rispetto ai tradizionali giochi arcade sono in realtà più vicine a un'esperienza di simulazione. Le corse arcade sono solo una frazione di quanto fossero un tempo, ma ci sono sviluppatori che vogliono offrire un'esperienza arcade più autentica, non ultimo Milestone con Screamer all'inizio di quest'anno, ma anche When Tides Turn con Wreckreation.

Si potrebbe anche dire che, sebbene When Tides Turn, composto da vari ex sviluppatori Criterion e veterani di Need for Speed e Burnout, avesse una visione ammirevole riguardo alla Wreckreation, il prodotto finale non ha soddisfatto esattamente le aspettative dei fan. Il team dietro il gioco ne è ben consapevole e sta cercando di migliorare in una serie di aree per il loro prossimo progetto, un sequel noto come Wreckreation 2. Questo seguito è appena stato annunciato, ma abbiamo già avuto il lusso di avere un assaggio anticipato del gioco e di conoscere meglio la visione e come When Tides Turn stia iterando sulla propria formula dopo aver partecipato a una conferenza stampa con la partecipazione di sviluppatori di primo piano, tra cui la CEO Fiona Sperry.

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Per cominciare, il team di sviluppo capisce che Wreckreation 1 non ha soddisfatto le aspettative in alcuni aspetti. Era ampio, aveva forti elementi di contenuti generati dagli utenti guidati dalla community, una buona collezione di veicoli e una chiara progressione centrale, ma allo stesso tempo mancava un po' di focus, non enfatizzava davvero le corse orientate al combattimento con incidenti memorabili, e il mondo stesso lasciava un po' a desiderare. Queste sono tutte aree affrontate in Wreckreation 2, con Sperry che spiega per primo "non abbiamo bisogno di un gioco più grande, ci serve uno più mirato".

A tal fine, in Wreckreation 2, l'obiettivo fin dall'inizio è costruire attorno all'aggressività, alla pressione, al rischio e alle conseguenze, con cinque pilastri di sviluppo chiari tracciati. La prima è come questo sequel debba offrire un mondo fatto per le corse, le battaglie e gli schianti. A questo si aggiungono un sistema di guida che sembra fisico, gare che sembrano sempre battaglie, una lista di auto a cui i giocatori possono affezionarsi e crescere grazie a potenziamenti significativi, e infine il mantenimento della comunità creativa guidata dai giocatori. Alla fine, le corse arcade non si limitano a collezionare auto e completare una lista di attività, ma anche diventare un pilota migliore, motivo per cui questi "Principi Fondamentali" sono così importanti in When Tides Turn.

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Andando oltre, il mondo di Wreckreation 2 è progettato per sembrare più intenzionale e frenetico. Ci sono ancora spazi aperti e aree dove guidare a velocità elevata, ma ora c'è anche un focus molto più chiaro sui quartieri industriali e sulle fitte strade cittadine, entrambi fattori chiave nel rendere le corse più serrate e impegnative. Questa zona è conosciuta come Heartbreak City ed è resa più vivace e dinamica offrendo maggiori dettagli ambientali e lungo la strada, la maggior parte dei quali puoi distruggere quando ci sfrecci sopra mentre premi saldamente il pedale sul metallo.

Quindi sì, abbiamo un mondo che sembra più interessante da esplorare e guidare, ma al centro di Wreckreation 2 c'erano ancora miglioramenti alle corse stesse. Possiamo aspettarci una vera azione in stile Burnout, dove lo stile di guida si distingue come più pesante, più selvaggio, meno saltellante e fluttuante di prima. Può sembrare di guidare un transatlantico, specialmente quando si cerca di zigzagare in curve strette e vicoli stretti, ma il vantaggio è che quando si scontra o si schianta contro un avversario, anche l'effetto e la sensazione di peso si trasferiscono, portando a combattimenti spietati e pesanti. L'angolazione della telecamera più ravvicinata, le parti staccabili, le scintille fiammeggianti che schizzano sulla tua verniciatura contribuiscono a questa sensazione di vera gara arcade ispirata a Burnout, e da quello che ho visto, When Tides Turn ha sicuramente capito meglio questa missione. E questo senza menzionare anche l'IA più competitiva e aggressiva, che si rifiuterà di essere bullizzata o di piegarsi al giocatore durante le gare, diventando invece una competizione dura e duri che imparerai a disprezzare e persino a temere. Ma quando costringi uno di questi piloti a uscire dalla pista e vedi le sue auto frantumarsi esplosivamente in una sequenza di incidente al rallentatore e senza tempo, la ricompensa è ben presente.

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Quando Tides Turn ha spiegato regolarmente, l'obiettivo di Wreckreation 2 è costruire il titolo in pubblico insieme ai giocatori, il che significa che ci sono molti cambiamenti e aggiustamenti all'orizzonte. In effetti, siamo stati avvertiti riguardo alla possibilità che verranno offerte più versioni aggiornate di anteprima durante questa finestra di anteprima, tutto perché il team sta spesso apportando aggiustamenti e aggiustamenti per trovare il giusto equilibrio. È proprio questa sperimentazione che mi rende un po' più incline a essere meno critico verso certi elementi di Wreckreation 2 a questa fase iniziale. Ad esempio, il rubber-banding nelle gare al momento è spietato, al punto che puoi guidare più giri perfetti e puliti ben avanti alla concorrenza, solo per commettere un errore e perdere una gara di cinque o sei posizioni... Non c'è alcun vantaggio nell'essere al primo posto in questa build attuale così com'è. Inoltre, pur apprezzando le auto più pesanti e l'impressione più arcade da corsa che danno, sono anche un po' troppo rigide e pesanti per i miei gusti, con il riferimento al "freightliner" che non è un'esagerazione.

Tuttavia, come spiega Sperry, questa è più una costruzione di "proof of concept" così com'è, e quel concetto è interessante. È una vera esperienza di corse arcade, con una varietà di opzioni di gara (i Face Off vengono introdotti per la prima volta in un gioco Wreckreation), auto uniche e altamente personalizzabili, un mondo aperto con collezionabili in stile Forza Horizon da cacciare e distruggere, e anche Wrecklords da superare. Gran parte dei contenuti previsti per Wreckreation 2 non era presente in questa prima versione, ma When Tides Turn prometteva un roster di auto che comprendeva oltre 30 veicoli (con un nuovo modello Sports Compact e preferiti di ritorno come la Huntsville Nebraska), un mondo molto più grandioso con altri punti di interesse da visitare, ancora più modalità di gioco e, naturalmente, un sistema di creazione profondo anche per la community. Quindi una ricchezza di cose da fare e attività da completare, senza ombra di dubbio.

I piani di lancio effettivi del gioco sono ancora poco chiari, ma sappiamo che Wreckreation 2 è in fase di sviluppo su PC con l'intenzione di arrivare su PS5 e Xbox Series X/S in futuro. Ci sarà una versione del gioco per Switch 2? Quando Tides Turn ha semplicemente spiegato che sarebbe stato piacere offrire una cosa simile, ma in modo simile al motivo per cui Wreckreation 1 non è mai arrivato su una piattaforma Nintendo, questo dipenderà interamente dal fatto che lo sviluppatore riesca a mettere le mani su uno devkit.

In definitiva, ciò che When Tides Turn ha mostrato finora si distingue come una buona base su cui costruire e dovremo semplicemente tenere d'occhio il progetto per vedere se gli sviluppatori riusciranno a guidare la produzione in una direzione significativa in futuro.